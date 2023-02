"Este prémio na Berlinale é um dos momentos mais altos da minha carreira!"

Na sala de conferências de imprensa do festival, Steven Spielberg tinha à sua espera lotação demasiado esgotada. Ontem nem se respirava: era como se este homenageado do festival fosse dar uma missa. O ambiente era precisamente de adoração: respirar o ar que o mestre respira. E nesta retrospetiva/homenagem, o festival apanha o realizador génio em alta: Os Fabelmans é visto por muitos como o seu melhor filme em muitos anos e daqui a umas semanas pode mesmo voltar à glória dos Óscares. Talvez por isso, tenham surgido gritos de excitação e aplausos fortes na sala.

"O timing dos projetos é algo que não controlo. Os Fabelmans surgiu de uma fase da minha vida muito específica: durante a pandemia comecei a pensar mais na morte e na família. Pensei que finalmente seria a altura para fazer um filme sobre os meus pais e a minha infância através da espantosa luta que é o equilíbrio entre a arte e a família. Mas todos os meus filmes são pessoais...A minha mãe sempre me dizia que me tinha providenciado muito bom material", começou Spielberg por referir acerca de Os Fabelmans numa conferência onde se mostrou extremamente bem-disposto, mesmo quando confessou que a sua mãe tinha falecido há exatamente seis anos.

"Pode parecer estranho, mas neste momento sou uma folha em branco: não sei ainda o que fazer, o que é mau pois tenho de trabalhar. Por outro lado, está a ser bom: consigo tratar de algumas coisas da minha vida", Steven Spielberg, realizador

Sobre homenagens e reconhecimentos foi taxativo: "não costumo aceitar estes prémios de carreira porque não me fazem avançar, obrigam-se a fazer uma reflexão e isso não me permite pensar no que tenho de fazer de novo, mas este prémio é um dos momentos mais altos da minha carreira!".

Quando alguém lhe pergunta se há algo no horizonte, Spielberg sorri e pede para acreditarmos: "pode parecer estranho, mas neste momento sou uma folha em branco: não sei ainda o que fazer, o que é mau pois tenho de trabalhar. Quem me dera estar com um trabalho mas até ao final do ano vou ter de fazer uma escolha. Por outro lado, está a ser bom: consigo tratar de algumas coisas da minha vida. Na verdade, estava a precisar de descansar: o processo de fazer dois filmes de seguida - West Side Story e Os Fabelmans - foi muito esgotante. Cheguei a começar Os Fabelmans com West Side Story ainda na pós-produção". Logo a seguir, fala no plural e confessa algo que deixa a plateia de jornalistas a gritar de satisfação: "estamos é a desenvolver para a HBO uma série sobre Napoleão a partir do argumento de Stanley Kubrick do filme nunca feito sobre o imperador. Serão sete episódios".

A dada altura, o moderador da Berlinale afirma não haver mais tempo. Embalado pela sua boa vibração, Spielberg pede para continuar e nova salva de palmas. Tempo para contar que todos os seus filmes são como filhos: não tem preferidos: "apenas posso dizer que o mais difícil foi Tubarão, a sério...Também não foi fácil emocionalmente Os Fabelmans por estar tão próximo, mesmo tendo-me dado muito gozo" e que os diálogos da cena com John Ford (David Lynch) são o que é mesmo mais explicitamente real em Os Fabelmans: "daquele diálogo que ele teve comigo quando eu tinha 16 anos todas as palavras são as reais. O que ele me disse sobre o horizonte foi a melhor lição que recebi, mesmo com aquele palavrão. A diferença entre Ford e eu é que não digo palavrões". Steven Spielberg diz isso com aquele sorriso de eterno adolescente e acaba a admitir que foi um prazer estar no festival a falar com tantos entusiastas: "é sinal que, se calhar, fiz uma outra coisa bem".

Uma criança trans

Depois de Alcarràs o novo cinema espanhol volta à competição com um filme para poder figurar no palmarés: 20.000 Especies de Abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren, cineasta de Bilbao que se estreia nas longas de ficção com um drama sobre uma família a contas com uma criança que quer mudar de sexo. Um conto de identidade de género que se vale de uma orgânica captação do real num verão numa província do País Basco, por entre banhos nos lagos e a tradição da apanha de cera das abelhas.

Muitíssimo mais do que defender a cartilha do discurso politicamente correto dos direitos LGBT, a cineasta tenta sobretudo criar uma noção de intimidade de laços entre mãe e filha, discursando sobre educação e consciência cívica. Uma câmara que dispensa tabus em mostrar o processo de tomada consciência de uma criança que aos 8 anos percebe a natureza do seu corpo. Trata-se de encenar um realismo milagroso, sobretudo através da interpretação de uma criança talentosa, de seu nome: Sofía Otero. Mais um dos bons trunfos desta 73ª edição que, pelo caminho, também já teve alguns títulos falhados, entre os quais Musik, de Angela Schnalek, musical armado aos cucos que enceta uma variação do mito de Édipo. Um daqueles casos de pose e estilo a mais para tão pouco. E outra desilusão é Disco Boy, de Giacomo Abbruzze, outro drama que se mete pelos caminhos musicais, neste caso da dança eletrónica ao som de Vitalic. Nítido caso de falta de vitalidade e de ideias de cinema, mesmo com toneladas de exaltação coreográfica algures numa discoteca chungosa de Paris. Lê-se nos créditos finais que Cristèle Alves Meira terá colaborado no processo de escrita. O pior, o problema é mesmo esse: estamos, afinal, apenas perante um processo: não há filme.

