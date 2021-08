Há duas novas músicas, e respetivos vídeos, de Rodrigo Leão que já podem ser ouvidas e vistos nas plataformas online. São as primeiras amostras do novo trabalho, A Estranha Beleza da Vida, que será publicado a 15 de outubro.

Nos quase 30 anos de carreira, e depois de várias voltas ao mundo com os Madredeus, Rodrigo Leão volta a trazer mundo para o seu álbum e reúne várias vozes internacionais, e nacionais, nos novos temas. Um regresso às canções "cantadas" - que nos remetem para os seus álbuns do início da década de 2000 -, marcadas, inevitavelmente, pelos tempos que vivemos. Depois de meses confinado perto de Avis, por causa da pandemia, foi no regresso a Lisboa que a inspiração surgiu. Ao DN conta isso, e mais, nas próximas linhas.