"Espinosa foi um dos maiores filósofos de todos os tempos e três povos podem reclamá-lo como o seu maior: o neerlandês, o judeu e o português"

Com este seu O Segredo de Espinosa, José Rodrigues dos Santos dá-nos a conhecer um judeu português de Amesterdão cujo pensamento, maldito na época para muitos, foi revolucionário, sobretudo na forma de entender Deus. O romancista e jornalista respondeu por escrito ao DN, abordando tanto as origens do filósofo e o contexto cultural em que viveu, como o impacto das suas ideias e ainda o "grande crime" que foi a expulsão e perseguição dos judeus portugueses há 500 anos. Livro é lançado hoje às 17h na Sociedade de Geografia de Lisboa.