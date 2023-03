Escultor Rui Chafes colabora com músicos Candura

From Ruin

Juntando a escultura, a música e a arquitetura, entre o dia 11 de março e o dia 16 de abril, o público pode entrar no espaço e deixar-se levar por uma viagem sonora conduzida pelos Candura. O concerto de inauguração irá acontecer no dia 11 de Março às 21h30, com abertura de portas às 21h00.

Segundo os Candura e Rui Chafes, "From ruin é uma tempestade de ferro e vento assolando um planalto coberto de gelo. O fogo branco faz retroceder a corrosão que invade a superfície suave dos corpos mais vulneráveis: avançamos para trás até sermos luminosos como recém-nascidos. Aguardamos, expectantes, por um fim igual a um começo. Na imobilidade tensa desse tempo suspenso, apenas perduram os despojos dilacerados do vento gelado. Nenhum abrigo, apenas céu".

Rui Chafes fez o Curso de Escultura na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, tendo também estudado na Kunstakademie Düsseldorf com Gerhard Merz. Desde cerca dos anos 80, tem desenvolvido o seu trabalho em ferro ou aço e tem exposto não só em Portugal como no estrangeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Candura surgiram em 2018, formados por André Hencleeday e Pedro Coragem, e tiveram o seu primeiro registo lançado pela editora GreySun Records em outubro do mesmo ano. Em 2020, foi editado o segundo trabalho pela Tapeworm.