Escritor e poeta Luís Carmelo morre aos 68 anos

Sem precisar as causas da morte do editor e escritor, a fonte próxima adiantou à Lusa que o velório de Luís Carmelo decorrerá na terça-feira, das 17:30 às 22:30 na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Na quarta-feira, o velório continuará entre as 09:30 e as 13:00, hora em que o funeral sairá para o cemitério do Alto de S. João, onde o corpo do escritor será cremado, pelas 14:00.

Autor de mais de 30 obras, Luís Carmelo nasceu em Évora em 25 de agosto de 1954 e doutorou-se na Universidade de Utreque, Holanda.

Cronista do Expresso e do jornal Hoje Macau, Luís Carmelo tem obra publicada na área do romance, poesia, ensaio.

O escritor foi ainda finalista do Prémio Literário Casino da Póvoa/Correntes d´Escritas em 2019, com o livro de poesia Tratado.

Entre o Eco do Espelho (1986), Sempre Noiva (1996), A Falha (1998), O Trevo de Abel (2001), Máscaras de Amesterdão (2002), Gnaisse (2015), Por Mão Própria (2016), Sísifo (2017) e Cálice (2020) são alguns dos romances publicados por Luís Carmelo.

O romance A Falha foi adaptado ao cinema por João Mário Grilo, em 2002, a partir de argumento escrito pelo realizador e por Luís Carmelo.

Na poesia, é autor das obras Fio de prumo , Vão Interior do Rio, Ângulo Raso, Mymosidades, editado pela sua própria editora, a Nova Mymosa.

Na ensaística, entre as obras de Luís Carmelo contam-se A Tetralogia Lusitana de Almeida Faria, La Représentation du Réel dans des Textes Prophétiques, a sua tese de doutoramento, Sob o Rosto da Europa, Anjos e Meteoros. Ensaio Sobre a Instantaneidade, entre outros.

Luís Carmelo ensinava escrita e cultura na EC.ON Escrita Criativa Online, no Instituto Camões, na Universidade Aberta e no Âmbito Cultural El Corte Inglês. Durante muitos anos foi professor da disciplina de Semiótica no curso de Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa.