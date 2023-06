Escola Superior de Dança com nova fase para mestrado em criação coreográfica

A Escola Superior de Dança (ESD) abre a 1 de julho a segunda fase de inscrições para o seu mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionai", o qual proporciona o aprofundamento de competências de criação nas especialidades de coreografia, interpretação e mediação artística em dança - ampliando e valorizando a formação no âmbito das artes performativas e promovendo a investigação pela prática, divulgou a escola de artes em comunicado.



As inscrições desta segunda fase decorrerão entre 1 e 10 de julho para um mestrado com a duração de dois anos; o primeiro ano integrando 6 Programas Regulares teóricos e 6 Programas Intensivos em formato de Residências Artísticas, em colaboração com o Teatro do Bairro Alto (EGEAC) e os Estúdios Victor Córdon (OPART), e o segundo ano para Projetos, Estágios ou Dissertações.

A ESD estabeleceu protocolos de cooperação com 20 estruturas parceiras: Balleteatro, Body Builders| Rafael Alvarez - Associação Cultural, Camada - Centro Coreográfico Associação, Compagnie Illicite - Bayonne, Companhia Clara Andermatt, Companhia de Dança Contemporânea de Évora, Companhia de Dança de Almada, Companhia Instável, Companhia Olga Roriz, Companhia Paulo Ribeiro - Associação Cultural, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Dança em Diálogos - Associação Cultural, Estúdio 13 - Espaço de Indústrias Criativas, Fundação Liga - Plural Companhia de Dança, Grupo Dançando com a Diferença, Grupo Experimental de Dança - Escola Vocacional de Dança das Caldas da Rainha, INTRANZIT Cia, Nome Próprio - Associação Cultural e Quórum Ballet.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A coordenação do Mestrado está a cargo da professora Madalena Xavier, integrando também a comissão científica os professores Fernando Crêspo e João Fernandes.

De acordo com Samuel Rego, diretor da Escola Superior de Dança: "O curso reconhece e amplia conhecimentos teóricos e competências práticas dos profissionais da dança, nomeadamente, de bailarinas e bailarinos, bem como de coreógrafas e coreógrafos. O que a experiência nos tem demonstrado é o elevado interesse por parte dos estudantes em desenvolver planos de formação dentro e fora da Escola. Precisamente a dupla valência que este mestrado enfatiza."