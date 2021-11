Parece que foi ontem mas já vão longe os tempos em que bandas pop/rock espanholas, como os Mecano, Presuntos Implicados ou Alaska y los Dinarama, traziam a Portugal um "cheirinho" da movida madrilena. Mas, sem que entre nós se dê muito por isso, este género musical não continua, no país vizinho, preso à nostalgia dos loucos anos 80 e 90. Para o demonstrar, a Mostra Espanha, que está a decorrer em várias cidades portuguesas até ao princípio de 2022, traz à Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa, a Spanish Rock Party, dividida por duas noites; 13 e 20 de novembro. Ao todo, serão seis bandas, de épocas e perfis muito diferentes, que se propõem pôr o público português a dançar. Em espanhol, por supuesto.

A ideia, explica ao DN Maria Ángeles Fernandez, do Ministério da Cultura e do Desporto de Espanha, entidade responsável pela Mostra, "é dar uma ideia tão abrangente quanto possível da nossa Cultura. Estamos conscientes de que quando se fala em cultura espanhola no exterior, as pessoas tendem a associar a algo muito clássico e há mais, muito mais, e muito diferente"