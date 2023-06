Era uma vez... Ou Duas e Três é o novo espetáculo de Marcantonio Del Carlo, a ser apresentado esta sexta-feira, dia 16 de junho no hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos.

O ator irá narrar as histórias de alguns escritores portugueses e internacionais influentes na literatura.

O espetáculo será apresentado ao longo de um jantar especial no hotel, que se inicia às 19h30.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ator faz parte do elenco da série do momento Rabo de Peixe na Netflix, que estreou a 26 de maio e já fez história ao entrar no top 10 mundial.