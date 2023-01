Época de caça na Transilvânia 

Começar um filme com uma imagem ausente e uma cabeçada. Quem é que se atreve? Cristian Mungiu, realizador romeno que preza como poucos a força do realismo. Elucidamos o leitor: a imagem ausente é algo que um menino vê (um animal selvagem?) na floresta, a caminho da escola, deixando de falar depois desse instante traumático. Já a cabeçada é o pai desse menino que a dá ao seu superior no matadouro onde trabalha, na Alemanha, quando é chamado de "cigano preguiçoso". As duas cenas não estão relacionadas no início de R.M.N., mas pai e filho vão ligar-se por este efeito duplo de pancada seca. A saber: o homem põe-se a milhas na sequência da atitude bruta e irrefletida, regressando à terra natal na Transilvânia onde procurará desvendar o medo mudo da criança, ao mesmo tempo que tenta ensinar-lhe a lei do mais forte.

Só com este pedaço de drama Mungiu já tinha matéria mais do que suficiente para nos envolver no ar denso do vilarejo nevado onde o filme se passa. Mas não se fica por aqui. Há ainda a gerente de uma panificadora, amante do protagonista, que não consegue atrair trabalhadores locais para a fábrica, recorrendo à contratação de três imigrantes do Sri Lanka (para grande indignação popular), e uma figura paterna quase abstrata, o "pai Otto", a quem é feita uma ressonância magnética ao cérebro, que descodifica o sentido do título R.M.N.: a cada andamento do filme, Mungiu está a fazer um exame simbólico ao cérebro da Europa.

Esclarecido o título, podíamos entrar nos vários detalhes que levam R.M.N., pela mão do dito realismo obstinado, para um final destemidamente onírico. Mas o que importa dizer é que todos os sinais preocupantes sobre o "estado das coisas" só mexem com a nossa pulsação porque o labor da câmara de Mungiu é um fascínio. Sem que se dê por isso, já estamos dentro daquela aldeia multiétnica, a sentir o frio de dezembro, a absorver a camada de thriller que o realizador desenha nas relações entre as personagens, nunca apontando uma direção concreta, mas fazendo-nos desejar a imagem seguinte - pouco importa se é ou não a imagem que falta na referida casa de partida.

Todo o nervo social do filme acaba por concentrar-se, literalmente, numa cena com mais de 15 minutos, em que a massa popular local se reúne para libertar a tralha revoltosa e xenófoba sobre a presença dos trabalhadores do Sri Lanka. É tão feio de se ver que é da ordem do sublime. Porquê? Porque Mungiu aguenta o plano sem qualquer corte, como uma panela na fervura, à qual não se abranda o lume. Recordou-me o que o próprio me disse numa entrevista feita para este jornal em 2016: "Não procuro interpretar a realidade, mas sim trazê-la para o grande ecrã, onde pode significar mais. Tenho muito respeito pela realidade, e é por isso que não faço cortes nas cenas: podes cortar um momento da tua vida, mesmo que seja embaraçante? Infelizmente não, tens de viver todos os miseráveis minutos desse momento." Miseráveis e primorosos minutos, esculpidos por um dos cineastas mais estimulantes do nosso tempo. Está aqui o primeiro acontecimento (discreto) do ano cinematográfico.

