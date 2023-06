Eneida - O cinema face à vida privada

Com uma carreira muito diversificada como diretora de fotografia, a brasileira Heloísa Passos (nascida em Curitiba, em 1967) assina um trabalho documental que chega esta semana ao mercado português: Eneida é um filme eminentemente familiar, uma vez que se trata de fazer um retrato da mãe da cineasta e, em particular, de um processo traumático que foi marcando a sua existência e, nessa medida, toda a família.

Convenhamos que podemos colocar a Eneida uma interrogação que se justifica também para muitos exercícios documentais dos últimos anos: porquê, e para quê, partir do princípio estético, porventura moral, segundo o qual o valor ou a importância que atribuímos às peripécias da nossa vida privada são, necessariamente, matéria cinematográfica interessante?

A pergunta excede este filme, como é óbvio. Em boa verdade, as suas raízes, tanto quanto as suas ressonâncias, excedem o próprio cinema, já que o assunto não pode ser desligado do impacto dessas redes virtuais a que deram o nome abusivo de "sociais". O seu principal papel consiste mesmo em destruir laços sociais que existiam entre as pessoas, promovendo um conceito de sociedade que se esgota no labirinto virtual de links, likes e respetivas derivações.

Dito de outro modo: apesar da sua curta duração (79 minutos), Eneida demora a emprestar consistência narrativa ao seu "motor" dramático. Trata-se, afinal, de seguir a trajetória emocional de Eneida Azevedo Passos: depois de ter completado 80 anos, com a ajuda da filha Heloísa, ela tenta reencontrar uma outra filha, mais velha, Maysa, que com ela cortou relações há mais de 20 anos...

Somos confrontados com memórias várias, incluindo fotografias com várias décadas. Mas até nisso o filme parece recear expor os materiais daquilo que, afinal, pretende evocar: as imagens fotográficas são mesmo inadvertidamente desvalorizadas pelo facto de quase só passarem de mão em mão, sem serem devidamente mostradas ao espectador.

Será preciso esperar quase pelo meio do filme para que surja uma informação vital: a vida de Maysa - e, em particular, a sua relação com a mãe e os restantes membros da família - mudou por completo a partir do momento em que passou a viver segundo os preceitos da ortodoxia judaica. O que, importa também reconhecer, faz emergir uma outra questão tanto mais pertinente quanto se revela através de uma componente visceralmente cinematográfica: a resistência desse universo ortodoxo à sua reprodução em imagens obriga Heloísa Passos a reformular o seu programa narrativo, repensando os limites documentais do próprio filme.

O resultado final não deixa de ser curioso, por vezes emocionalmente envolvente, embora deixando a sensação de que ficou por concretizar um filme de outra dimensão e, sobretudo, mais exigente na gestão dos factos que definem uma conjuntura (familiar e religiosa) obviamente muito delicada. Como se Eneida quisesse ser o mais privado dos testemunhos, ao mesmo tempo resistindo a expor as convulsões da sua própria privacidade.

