Encore Tour: Uma viagem pelo passado com os D"ZRT

"Para mim tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más". Este é um dos versos da boyband portuguesa D"ZRT que marcou várias gerações em Portugal. Agora, após 12 anos de pausa, a banda constituída por Paulo Vintém, Cifrão, Edmundo Vieira e inicialmente Angélico Viera vai voltar a subir aos palcos para a digressão Encore Tour que passará, de 29 de abril a 21 maio, por Lisboa, Porto e Algarve.

Em junho de 2022, o grupo, que surgiu na telenovela Morangos com Açúcar, anunciou o seu regresso. A ideia inicial era um concerto mais intimista e pequeno. Quando o Altice Arena esgotou em poucas horas, os membros tentaram contactar com outras produtoras e com o Altice para abertura de mais datas. "Nós passámos um fim de semana de loucos. E tivemos de abrir mais datas porque havia muita gente que não tinha conseguido bilhete", disse Edmundo Vieira em conversa com os jornalistas durante o ensaio para os concertos. "Vintém disse uma frase muito gira que foi: nós vamos fechar as datas até ninguém ficar de fora", acrescentou Vítor Fonseca, também conhecido como Cifrão.

O regresso foi sempre algo que os três ponderaram, mas muitas vezes não estavam alinhados e preparados para esse passo. Mais recentemente Cifrão era o "travão" para o regresso, assim como Edmundo tinha sido numa fase mais inicial. "Agora foi o momento certo porque nos sentimos preparados para isso. Tínhamos de estar os três em acordo com a decisão de voltar", revelou Paulo Vintém.

A Encore Tour será uma viagem ao passado. Durante os concertos, Angélico Vieira, membro do grupo que morreu em 2011 num acidente de viação, será representado de diferentes formas, sempre com amor e carinho. "Nos momentos em que nós ligarmos as mãos e faltar uma mão vai ser complicado. No momento em que começar a subir a palco vai ser complicado. No momento em que entrar a voz dele será um absurdo", afirma Cifrão.

Os três membros querem voltar a fazer o mesmo que faziam há 12 anos quando era um quarteto, como os mortais que costumavam fazer parte de todos os concertos. "Antes não pensávamos e íamos só. Hoje já pensamos: nós temos outros concertos e como fazemos se tivermos um pé torcido", disse Paulo Vintém.

"Nós temos outra experiência, outra maturidade e outra forma de sentir as coisas. Agora conseguimos distanciar-nos e observar de fora o fenómeno, porque na altura era tudo tão rápido", acrescentou.

Os tempos dos Morangos

Em 2004, na segunda temporada da telenovela juvenil Morangos com Açúcar, surgiram os D"ZRT. Os quatros membro foram escolhidos por castings para representarem Zé Milho (Cifrão), Topê (Paulo Vintém), Ruca (Edmundo Vieira) e David (Angélico).

Concerto dos D"ZRT no Campo Pequeno em 2006. © Arquivo DN

Os D"ZRT eram uma banda de garagem da telenovela e o nome do grupo é a inicial do nome de cada personagem. Paulo Vintém e Cifrão já eram amigos e dançavam juntos; Angélico Vieira era rapper e Edmundo Vieira tinha a voz. Estes foram alguns fatores para o sucesso dos D"ZRT. "Acho que ninguém fazia ideia que uma banda saída dos Morangos pudesse ter este hype todo naquela altura. Nós fomos um bocadinho uma experiência. Acho que eles tiveram sorte ao juntar quatro pessoas com as características que nós tínhamos. Também o facto de nós nos darmos tão bem e sermos tão diferentes resultou nisto tudo. Foi uma mistura de tudo", revelou Cifrão.

Durante três anos, os quatros membros lançaram cinco discos e venderam mais de 500 mil cópias . O primeiro álbum foi o mais vendido de 2005, que continha o single de estreia da banda Para Mim Tanto Me Faz, um cover da música Teenage Superstar da cantora neerlandesa Kim-Lian. O grupo anunciou o seu fim em 2007 com o lançamento do seu último disco A Despedida.

Hoje em dia, os D"ZRT mantém o contacto com os antigos colegas dos Morangos, tendo sido muitos deles convidados para os concertos. "É muito bonito ver que eles vivem isto da mesma forma que nós. E realmente nós temos um carinho por praticamente todo elenco e que estão desejosos para ver o que nós preparamos", explicou Cifrão.

Os Morangos com Açúcar vão voltar brevemente à televisão portuguesa com uma nova temporada. O grupo revelou aos jornalistas que existe uma possibilidade para os D"ZRT voltarem aparecer, nem que seja para cantar uma canção. A esta nova geração da telenovela juvenil a boyband deixa uma mensagem: "Aproveitem que esta foi uma das melhores fases da nossa vida e vai ser uma das melhores fases da vida deles. Mudou as nossas por completo para muito melhor."

mariana.goncalves@dn.pt