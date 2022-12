Nanny foi o grande vencedor do último Festival Sundance. Um conto de terror que é ao mesmo tempo um retrato dramático de uma mulher senegalesa em Nova Iorque que se torna ama de uma criança de um casal abastado. Uma fusão de géneros que dialoga com questões de afirmação cultural e lugar identitário feminino. Entre as maldições africanas e o snobismo de classe, Nanny é a nova palavra em matéria de thriller psicológico, cartão de visita bem visível de uma cineasta com consciência feminista, Nikyatu Jusu.

Em Londres, conversa com uma das protagonistas, a eternamente radiante Michelle Monaghan, aqui a interpretar a mãe da criança da qual a "nanny" do título toma conta. Uma interpretação segura, quase perfeita a desmontar um certo cinismo da classe A nova-iorquina.