Em Leiria, a poesia está na rua

"A poesia não é uma arma, é uma força de desvendamento", diz ao DN o poeta e diplomata Luís Filipe Castro Mendes a propósito da 6.ª edição do Festival Ronda Poética, de que é curador. Iniciados os trabalhos esta quinta-feira, o evento prolonga-se até 25 de Abril e tem como mote o verso de Sophia de Mello Breyner Andresen "a paz sem vencedor e sem vencidos". Durante 6 dias, a poesia e a música vão ocupar vários espaços públicos da cidade, com um vasto programa rico em conversas, mesas-redondas, concertos, apresentações de livros, roteiros literários e muitas iniciativas envolvendo toda a comunidade.

Esta não é, no entanto, mais uma festa de Primavera, alheada da realidade. Como nos explica Luís Filipe Castro Mendes: "Escolhemos este tema pressionados pela situação na Europa. Não é verdade que o continente vivesse completamente em paz desde 1945 (basta pensar na guerra terrível que atingiu a Jugoslávia ou mesmo nos conflitos ocorridos na Irlanda) mas, de algum modo, tínhamo-nos habituado a viver num mundo com alguns parâmetros e hoje estamos com a guerra à nossa porta - geograficamente longe, mas politicamente muito perto. A poesia responde à vida, não está fechada num casulo. Reage através da criação de linguagem que pode despertar algumas consciências." Em foco, não estará apenas a guerra na Ucrânia: "Abordamos vários tipos de conflito, desde a guerra civil, existente hoje em países como a Colômbia, às guerras associadas às religiões ou às polarizações que não chegam à situação de guerra aberta, mas que revelam conflitos insanáveis no seio de um povo."

Os ecos da guerra chegam a Leiria através de várias iniciativas da programação. A 23, no Teatro Miguel Franco, às 21.30, o pianista Artur Pizarro preparou um repertório sui generis, constituído inteiramente por peças compostas só para a mão esquerda. Assim evoca a memória do pianista austríaco Paul Wittgenstein (1887-1961), que perdeu o braço direito na Primeira Guerra Mundial. O programa inclui obras de Bach, Brahms, Scriabin, Bortkiewicz, Blumenfeld, Godowsky, Sancan e Bartók. De destacar ainda a leitura de 10 poemas ucranianos traduzidos por poetas portugueses feita pelos atores Manuel Wiborg e Luís Lucas, em colaboração com a Casa Fernando Pessoa. O recital realizar-se-á na manhã de 25 de Abril, na Igreja da Pena, no Castelo de Leiria. Também a 25, mas às 19.00, no Museu de Leiria, o diseur e ator Pedro Lamares leva à cena uma criação da sua autoria intitulada A poesia é uma arma carregada de futuro. Isto, para além de vários lançamentos de livros, mesas-redondas e recitais.

Iniciativa essencialmente democrática, este Festival não se destina apenas aos "habitués" da Poesia. O chamado programa comunitário inclui 120 ações, incluindo a "prescrição" de poemas em várias salas de espera do hospital de Leiria, leitura de poesia no estabelecimento prisional com participação conjunta de poetas, reclusos e funcionários, e ainda múltiplas atividades em dezenas de escolas, lares, jardins de infância e outras tantas instituições e associações que quiseram associar-se à Ronda Poética. Se as atividades abertas ao público abrangem diferentes locais do centro histórico de Leiria - museus, teatros, o castelo, a biblioteca, uma livraria, uma galeria, um mercado ou uma antiga igreja -, na presente edição a Ronda Poética vai estender-se ainda à localidade de Cortes, onde vão ser evocados os serões literários que estiveram na origem deste festival.

Esta edição do Ronda encerra com o espetáculo em que Sérgio Godinho apresenta o seu 18.º álbum, Nação Valente. Acontece no Teatro José Lúcio da Silva, na noite de 25 de abril. Que, para voltar a Sophia, foi "o dia inicial, inteiro e limpo/Onde emergimos da noite e do silêncio."

Sexta 21

17:00H - Sessão de Abertura - VI Edição da Ronda Poética

17:30H - Mesa 1: Poesia e Guerras Coloniais

19:00H - Aprender a Usar a Baioneta em Tempo de Guerra - de António Tavares

21:30H - Lisbon Poetry Orchestra: Os Surrealistas

23:00H - 00:00H - Ruído Vário - Canções com Pessoa

SÁBADO 22

10:00H - Roteiro dos Poetas

11:30H - Mesa 2: Poesia e Guerras Civis e Interétnicas

14:30H - Poesia para Salvar o Mundo

15:00H - 20:00H - Poemas Musicados de Sophia de Mello Breyner

16:00H - Acanto - Revista de Poesia n.º 7

17:30H - A Inclinação das Ervas - de Carlos Lopes Pires

18:00H - Nazaré e João Paulo Esteves da Silva: Canções

21:30H - Serões Literários das Cortes: as raízes da Ronda Poética

Domingo 23

10:00H - O Guardador de Versos

10:30H - Aguarelas Poéticas

11:00H - Perseguição dos Dias - poesia de José Luís Tinoco

14:30H - Poetry Slam - concurso informal de poesia

15:30H - Mesa 3: Poesia e Guerras de Religião

17:30H - Poesia Musicada de Afonso Lopes Vieira

21:30H - Artur Pizarro: Recital de Piano para a Mão Esquerda

Segunda 24

16:00H - Flor de Fumo e Outros Poemas - de Nadia Anjuman

17:00H - 19:00H - Beat a Verso

17:30H - Filme: Sophia de Mello Breyner Andresen

19:00H - Mesa 4: Poesia e Guerra na Europa

21:00H - Uma Conversa Entre Nós

23:00H - 02:00H - Beat a Verso DJ set

Terça 25

11:00H - Sessão Solene 25 de Abril

11:00H - Quando a Primavera Chegar: 10 poemas de autores ucranianos

11:00H - Quem Vai à Guerra Dá e Leva

14:30H - Diário de Quem Ficou

15:00H - Quem Vai à Guerra Dá e Leva

16:00H - A Vocação Suspendida - de Lauren Mendinueta

17:30H - Sérgio Godinho

19:00H - A Poesia É Uma Arma Carregada de Futuro