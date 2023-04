Elogio das salas de cinema

Em que contexto económico e cultural vai acontecer o 76.º Festival de Cannes? Num contexto em que "os filmes estão de regresso às salas e, sobretudo, o público está de regresso às salas". Quem o disse foi Iris Knobloch, a nova presidente do festival, sucessora de Pierre Lescure, sublinhando: "Os cineastas, os autores, os artistas e os profissionais estão todos de acordo: nada pode substituir o acontecimento cultural que representa o lançamento de um filme em sala."

Ao confirmar a presença na seleção oficial, extra-competição, do novo filme de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, o delegado-geral Thierry Fremaux destacou mesmo o seu posterior lançamento nas salas de França (esperando-se que o mesmo aconteça na maioria dos mercados nacionais). O facto é tanto mais relevante quanto a respetiva produção envolve, não apenas um estúdio clássico (Paramount), mas também uma importante plataforma de streaming (AppleTV).

Em paralelo, teremos na Côte d"Azur a revelação do novo filme centrado na personagem de Indiana Jones, também extra-competição: para lá dos sobressaltos das formas de difusão dos filmes, as aventuras protagonizadas por Harrison Ford sempre foram um fenómeno indissociável do consumo tradicional do cinema - a saber: da frequência das salas.

A acompanhar esses dois filmes estarão em Cannes algumas das estrelas (realmente planetárias) do cinema atual, incluindo Leonardo DiCaprio, com Scorsese, e o já citado Harrison Ford. Isto sem esquecer a verdadeira enciclopédia de talentos que figuram na ficha de Asteroid City, o novo filme de Wes Anderson: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, etc.

Ao mesmo tempo, Cannes continua a poder incluir no seu cartaz uma lista de autores "oficiais" que reaparecem em força - lembremos os casos emblemáticos de Nanni Moretti, Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Nuri Bilge Ceylan ou Wim Wenders, todos já distinguidos com Palmas de Ouro. De uma maneira ou de outra, as escolhas do júri presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund serão também o espelho de uma atualidade em que as revelações (que irão acontecer) não excluem o peso simbólico dos veteranos.