Ed Sheeran vence batalha judicial por plágio em Nova Iorque

O artista britânico Ed Sheeran manifestou esta quinta-feira alívio e alegria, após a decisão do júri de um tribunal de Manhattan que determinou que o cantor não plagiou a canção de Marvin Gaye "Let's Get It On" (1973) ao compor o sucesso mundial "Thinking Out Loud" (2014).

Sheeran levantou-se e abraçou a sua equipa de advogados quando o júri determinou que o cantor havia criado a música de forma independente, o que, no entender do artista, representa uma boa notícia para a liberdade de criação.

O músico disse que estava "muito feliz, mas incrivelmente frustrado por se permitir que alegações infundadas como esta cheguem a um tribunal". Os herdeiros de Ed Townsend, coautor do hit de Gaye, entraram com a ação civil alegando "semelhanças surpreendentes e evidentes elementos comuns" entre as duas canções.

"Se o júri tivesse decidido o contrário, talvez tivéssemos de necessitar de dizer adeus à liberdade criativa dos compositores", disse Sheeran. "É devastador ser acusado de roubar a música de outra pessoa quando colocamos tanto trabalho no nosso meio de sustento. Sou apenas um rapaz com uma guitarra que ama escrever músicas para as pessoas gostarem. Não sou, nem nunca me permitirei ser, um mealheiro para que me sacudam."

Este foi o mais recente de uma série de casos sobre direitos de autor que deixaram a indústria da música apreensiva e muitos compositores paranoicos sobre os seus próprios processos criativos e a vulnerabilidade a ações judiciais.

Sheeran, 32 anos, passou dias a testemunhar e tentar provar ao júri que a progressão de acordes 1-3-4-5 em questão é um elemento básico da música pop, que não pertence a ninguém.

A equipa jurídica do cantor argumentou que Gaye e Townsend não foram os primeiros a compor uma música com esses acordes, citando várias músicas de Van Morrison que usam essa sequência e foram lançadas antes de 1973.

O musicólogo Joe Bennett diz que o mundo em que quer viver é aquele em que "ninguém está a processar alguém por uma semelhança melódica ou harmónica de um ou dois compassos, porque essas semelhanças podem facilmente acontecer por coincidência". Este professor do Berklee College of Music, de Massachusetts, disse à AFP que "isso não deve ser protegido por direitos de autor".

O caso baseou-se na composição das músicas e não nas versões gravadas. Teoricamente, essa especificidade ajudaria Sheeran, mas como a decisão ficou a cargo de um júri sem formação musical, as possibilidades eram variadas.

Vários casos marcantes de direitos de autor na música se sucederam nos últimos anos. Entre eles, a família de Gaye - que não faz parte deste processo contra Sheeran em Nova Iorque - processou com sucesso, em 2016, os artistas Robin Thicke e Pharrell Williams pelas semelhanças entre a música "Blurred Lines" e "Got to Give it Up", de Gaye.

O resultado surpreendeu muitos na indústria, inclusivamente especialistas jurídicos, que consideravam que muitos dos componentes musicais fundamentais são, em grande parte, de domínio público.

"Espero que o veredito dê aos compositores e editores um certo alívio", disse o professor especializado em propriedade intelectual da Universidade de Vanderbilt, Joseph Fishman.

Alguns compositores temem a volatilidade das opiniões dos jurados, que não costumam ter formação musical e se baseiam em testemunhas especialistas para tomar as suas decisões.

Após o anúncio do veredito, Sophia Neis, 23, um dos membros do júri, declarou que os sete membros demoraram um pouco para alcançar uma posição comum. "Houve muitos avanços e recuos", com defensores de ambas as partes, contou.

"A sanidade prevaleceu", disse à AFP Joe Bennett, musicólogo forense da renomada Berklee College of Music.