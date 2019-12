Ignacio Vázquez Moliní no bar do Grémio Literário, que também surge no seu livro 'A Embaixada Vermelha' em Lisboa, passado na década de 1930 e que mistura diplomacia, espionagem e política.

Ignacio Vázquez Moliní está à minha espera no bar do Grémio Literário, sala cheia de requinte que lhe serviu de cenário para o início do romance A Embaixada Vermelha em Lisboa, que mistura diplomacia, espionagem e política na capital portuguesa nos anos 1930. Entre as figuras que surgem nas pinturas que decoram as paredes, distingo logo Alexandre Herculano e Almeida Garrett. Mas o escritor e poeta espanhol, que também é advogado e diplomata, admira entre os romancistas portugueses sobretudo Eça de Queiroz. Uma admiração profunda, de quem já leu não só o obrigatório Os Maias, mas também O Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras, A Relíquia ou "essa maravilha que é O Mandarim".

Almoçamos na varanda do restaurante do Grémio, instituição que vem de meados do século XIX e que funciona só para sócios. Também abre as portas a convidados, como eu, que aceitei a recomendação feita por Vázquez Moliní de ser este um ótimo lugar para conversar. E a conversa começa pela minha busca de alguns dados biográficos deste espanhol cultíssimo que conheci, creio, numa tertúlia a celebrar o centenário do Palácio de Palhavã como Embaixada de Espanha, que reencontro em receções diplomáticas e eventos culturais e que no dia 5 lançou no Cervantes de Lisboa mais um livro, La Mirada Tranquila, que junta textos vários, cujo assunto pode ir dos cartões-de-visita aos caracóis, passando pelas ruínas de Palmira ou os Vencidos da Vida, tema tão português.