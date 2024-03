"É Tão bom!" Os Amigos do Gaspar no cinema

Dia especial no Batalha Centro de Cinema. Estreia-se hoje, com a presença de Sérgio Godinho, Os Amigos do Gaspar: Uma Reunião na Cidade, de Duarte Coimbra. São 35 minutos de puro deleite de cinema. Uma curta que dá nova vida à série juvenil que em 1986 criava um imaginário novo na RTP. Até dia 11 deste mês, há mais sessões para ver no Porto deste projeto, um musical ingénuo, tão infantil como adulto, comissariado pelo Batalha.