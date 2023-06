"É preciso dar um passo em frente na indústria do cinema de animação" 

Começa numa grande cidade e acaba numa aldeia transmontana. Os Demónios do Meu Avô faz esse movimento físico para contar como Rosa, uma jovem consumida pelo ritmo e valores da vida moderna, se vai libertar da insensibilidade do ambiente empresarial para ir ao reencontro da casa e da terra que contêm as suas memórias afetivas. A morte do avô é o motivo da partida, mas quando chega à aldeia há outros fantasmas à espreita... Para distinguir a essência da metrópole da essência do mundo rural, o realizador Nuno Beato usou o 3D para uma e o stop motion para o outro: técnicas que adaptam a textura à linguagem das emoções, pelo meio construindo um imaginário rústico emoldurado pela banda sonora dos Gaiteiros de Lisboa e ornamentado por figuras de barro ao estilo das da ceramista Rosa Ramalho. É assim que se apresenta a primeira longa-metragem de animação stop motion portuguesa (coproduzida com Espanha e França), uma fantasia com alma e cheiro a terra.

Ao longo dos anos, tem trabalhado sobretudo como produtor de cinema de animação [produtora Sardinha em Lata]. Mas numa das curtas-metragens que realizou a título próprio, Mi Vida en Tus Manos [2009], sobre um toureiro português em Espanha, percebe-se uma certa afinidade com Os Demónios do Meu Avô, em termos de referências tradicionais da nossa cultura. É um tema que o atrai?

Acho que nunca foi muito consciente. Mas há uma coisa que, sim, é relevante nesse sentido: quando tento transmitir seja que ideia for, tenho de sentir algum conforto com o tema. Portanto, obviamente que se falamos de algo que se passa em Portugal - embora o tema de Os Demónios do Meu Avô seja universal -, ao seguir por esse lado mais ligado às tradições, acabamos por tornar o filme mais autêntico, damos-lhe identidade. E penso que a identidade é muito importante, caso contrário é só mais uma história e a repetição de um tema.

Enquanto produtor que ajudou os projetos de outros a nascer, sacrificando a realização, imagino que tenha um gosto particular pela experimentação técnica, como aliás é notório no filme.

Sim, realizei pouco, como disse e bem, andei a trabalhar nos projetos dos outros, que é algo que me dá muito prazer porque sou um produtor "ativo", que gosta de acompanhar e intervir, na base do aconselhamento. Tenho esse interesse nos projetos, e isso alimenta-me também a vontade de experimentar cada vez mais: sempre gostei de misturar e experimentar novas técnicas diferentes, mas numa lógica de que a técnica acrescente alguma coisa à narrativa, seja uma ferramenta que a narrativa vai utilizar e não o contrário. O meu pensamento é "o que é que esta história me pede"? Neste caso a técnica é usada para reforçar os dois momentos daquela personagem - mais até do que os locais, os momentos. A forma como ela vive e como se encontra em cada um deles. E isto, naturalmente, é algo muito específico do cinema de animação.

E essa divisão da técnica esteve explícita desde os primórdios do argumento?

Sim, esta separação estava logo na ideia inicial, a questão de haver dois espaços muito diferentes que teriam aspetos gráficos distintos. A partir daí, e com o desenvolvimento da história, agarrei-me ao stop motion na parte da aldeia, porque é mais palpável, texturado, orgânico e até realista, na perspetiva humana. É como se a personagem se despisse daquela pele que traz no início...

...a pele digital...

Exato. Que é fria e distante... Depois disso sentimos uma Rosa mais humana. Outra curiosidade é que o início era para ser 2D e passou a 3D. Houve uma mudança de técnica, sugerida pelos coprodutores franceses. E a verdade é que acabou por ser uma boa ideia, porque intensificou o contraste.

Nuno Beato usou o 3D para a parte do filme relacionada com a grande cidade.

Na parte essencial do filme, o regresso à aldeia, pareceu-me haver alguns elementos de western, ou até uma pitada de terror - não é por acaso que o filme passou no MOTELX, tem essa elasticidade de tom. Que idade imaginou para o seu espectador?

Em relação ao western, é a segunda pessoa que me diz isso! A primeira foi a diretora de fotografia, que se voltou para mim e disse que a personagem da Rosa parece um cowboy... É engraçado, eu nunca tinha visto o filme assim e de repente olhei para ele com essa visão. Mas, concretamente, quando estou a criar, não me agarro muito aos rótulos, não gosto sequer de sentir as coisas dessa forma. E em relação à idade do espectador, a pergunta "para quem é que estou a fazer este filme" é algo que me preocupa - menos como realizador, mais como produtor. É uma responsabilidade que acresce pelo facto de se tratar de uma longa-metragem, em especial na posição em que Portugal está atualmente: é preciso dar um passo em frente na indústria do cinema de animação. Portanto, devo dizer que tive esse cuidado, até porque a história nasceu um bocadinho adulta e procurei torná-la mais familiar. Fui falando com o Possidónio [Cachapa], à medida do desenvolvimento do argumento, no sentido de chegar a um público infantil, ou juvenil, e gerar algumas camadas de leitura que tornassem a história interessante tanto para uma criança como para um adulto, que se identificará sobretudo com a mudança emocional da personagem. Na realidade, as próprias crianças já estão familiarizadas com aquele estilo de vida que se vê início... Mas sim, os distribuidores, e mesmo o público, ainda olham para a animação como um universo infantil. E quando é adulto, tem de ser cómico... Se não é infantil nem cómico, onde é que fica?

De onde surgiu a inspiração para esta história?

Os filmes às vezes nascem de coisas muito simples e pequeninas do dia-a-dia. E a ideia original deste projeto veio de um daqueles vídeos parvos na internet, em que temos um senhor que bate com o computador na mesa, espatifa tudo... Nós rimos no fim, mas depois ficamos a pensar: como é que alguém, num mundo onde tem tudo, chega a este ponto? Isso deu-me vontade de falar de uma personagem que por alguma razão chegou àquele ponto. O resto veio de vivências pessoais, observação, etc.

Então deu alguma matéria autobiográfica ao próprio argumentista.

Sim, dei. Escrevi um primeiro tratamento, digamos assim, a partir do qual o Possidónio mudou tudo (risos), e ainda bem!

A vida moderna está a afastar-nos da "terra"?

Não sou fundamentalista. Acho super útil todas as novas tecnologias, sem dúvida. O problema está no modo fútil e exagerado como as utilizamos, e isso tem que ver com o modo como vivemos, cada vez mais. Há uma espécie de isolamento, ainda que achemos que estamos todos ligados - mas é diferente dar um abraço ou estar sentado à mesa a conversar com alguém. A outra parte do problema é a quantidade de horas que trabalhamos ou que nos obrigamos a trabalhar, para produzir, produzir, produzir... Era suposto as novas tecnologias darem-nos tempo. E acredito que o filme contribui para que as camadas mais jovens, de alguma forma, despertem para esta noção. Ou seja: é preciso "voltar à terra" de vez em quando.

O stop motion surge nas cenas da aldeia.

Quando entrevistei Nick Park, em 2018, na sua vinda à MONSTRA, ele disse-me que em stop motion "um animador consegue fazer dois ou três segundos do filme por dia, atingindo um minuto ao fim de uma semana". Sendo ele um dos realizadores mais conceituados desta técnica [a trabalhar no estúdio britânico Aardman], queria saber se a sua experiência neste processo foi semelhante...

Nós conseguimos fazer quatro segundos, ganhámos! Lá está, algumas novas tecnologias ajudaram, mas acima de tudo não tenho o budget do Nick Park, não podia dar-me ao luxo de repetir planos por aí além e tinha de simplificar outros, arranjar soluções. Seja como for, mesmo assim conseguimos um muito bom orçamento, dentro do contexto português, embora ainda estejamos longe do confortável para um filme stop motion. Estamos a falar de um total de 1000 planos, aproximadamente; se repeti 10 ou 20 é muito. Houve essa tentativa de economizar meios ao máximo.

E como é que sente a lentidão do processo?

É o ritmo da animação. Quando me perguntam sobre o tempo que se demora a fazer um filme - e este demorou cerca de sete anos -, gosto de pôr em comparação o trabalho de um cientista, que pode estar toda a vida a tentar descobrir algo e acaba por não conseguir... É uma questão de perspetiva.

Como é que lidou com a ideia e o facto de ter nas mãos a primeira animação stop motion portuguesa?

A partir do momento em que o ICA deu ao cinema de animação a oportunidade de usar 1 milhão de euros para fazer uma longa-metragem - este foi o segundo apoio, o primeiro foi para o José Miguel Ribeiro [Nayola] -, eu senti logo, e antes de mais, uma grande responsabilidade. Porque estas primeiras longas, sendo as primeiras, teriam de ter resultados minimamente satisfatórios para que isto continue e exista vontade política de que o cinema de animação ganhe potencial económico e se torne um pilar importante do cinema português. Até agora, tanto o José Miguel Ribeiro como nós na Sardinha em Lata estreámos os filmes no Festival de Annecy, o que é bastante bom. E espero que venham muitos mais!

Estamos a assistir a um momento decisivo, para além de especial, no cinema de animação português?

Estou muito contente com o que se tem conjugado este ano no cinema de animação, mas tenho um grande receio de que não haja mudanças significativas. Porque, até à data, continuo a ver os processos burocráticos muito lentos, não me apercebo de nenhuma vontade particular de se aproveitar a conjuntura, enfim, dão-se passinhos muito pequenos. No sentido oposto, veja-se o exemplo da Irlanda: era um país que em termos de animação tinha pouco mais do que Portugal, e de repente deu um salto gigante porque... houve vontade política. Temos de olhar para a animação com outros olhos e pensar que, sendo uma arte, não deixa de ser uma indústria, e enquanto não tivermos a indústria a acontecer em paralelo com a arte vamos continuar a emigrar para fazer animação, vamos continuar a perder profissionais e a ser ultrapassados por outros países, independentemente da qualidade do que se produz.