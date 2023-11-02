É por ela: Marisa, Marisa Tomei!

Nestes tempos de cultura woke tão extremados é perigoso partir do elogio a uma atriz como Marisa Tomei. Um perigo que advém do facto da atriz oscarizada expor as marcas do tempo e se poder entrar no lugar comum do está a envelhecer tão bem. Nada disso, o júbilo pelo seu trabalho neste novo de Rebecca Miller passa pela recusa de qualquer cliché: ela é um corpo livre, uma personagem indomável quase à parte de tudo o resto. É por ela que toda a graça deste argumento gravita. E é muito raro sermos atraídos desta forma em torno de uma energia que é de um caos novo, mesmo fazendo lembrar a faísca das melhores comédias "screwball" clássicas..E é precisamente a sua capitã de um navio de carga ao largo de Nova Iorque que dá o mote ao compositor protagonista (Peter Dinklage) para uma lufada de renovada inspiração, isto ao mesmo tempo que atraiçoa a mulher (um psicóloga com a mania das limpezas) e gere problemas de saúde mental. Uma mulher da navegação muito sexual que se torna musa para um novo espetáculo..Entre música (a cargo de Bryce Dessner, dos The National), sexo e crises existenciais urbanas, She Came to Me é um divertimento assumidamente ligeiro de uma cineasta a fintar a neurose e doença da cidade. Uma cineasta que filma uma réstia de esperança romântica com uma elegância que chega a ser inocente. Nota-se em toda a estrutura do filme um "feeling" literário - a filha de Arthur Miller nunca perde essa veia nas suas comédias: Maggie tem Um Plano e As Vidas Privadas de Pipa Lee já mostravam isso. Isso e uma qualidade excêntrica que nunca é excessiva, mesmo que nunca convoque risco. Aliás, o golpe de asa desta história era tornar a personagem secundária de Tomei o centro de tudo, ela que é soberana na procura do seu desejo..Num puzzle de histórias que se cruzam, salta também à vista as costuras do conto de fadas romântico à Woody Allen dos primeiros tempos, com o carisma de Nova Iorque sempre sobre influência. Trata-se de uma variação que incorpora benzinho as questões dos costumes urbanos, sobretudo em sintonia com a espuma dos dias, por muito que as pegas de algumas das pequenas histórias não liguem bem. Aliás, os diversos tons emotivos, às vezes, causam alguma indigestão. É uma pena e é aí que Viciados em Amor (título português infeliz, além de retirar a ideia da sagração da musa, remete para Viciados no Amor, a notável comédia romântica de Griffin Dune, de 1997) vai-se um pouco abaixo, sem que falhe o objetivo: tocar-nos de mansinho e fazer-nos torcer pelo destino romântico destas criaturas..Numa altura em que o próprio modelo da comédia romântica adulta está ultrapassado, a própria existência deste filme fora de tempo parece, só por si, uma afirmação, uma reanalização da cineasta. Miller estará a ser teimosa nessa procura do romântico através de um humor muito só dela e no qual continua escancarado esse olhar feminino tão doce como cruel. E, afinal, o que é isso de ser musa no pós #MeToo?