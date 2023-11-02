Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
É por ela: Marisa, Marisa Tomei!

Depois de ter tido honras de abertura na última Berlinale, <em>Viciados em Amor</em> estreou-se ontem discretamente. Anne Hathway, Joanna Kulig, Peter Dinklage fazem parte do elenco de grupo, mas é Marisa Tomei quem toma conta do show. Uma comédia romântica com assinatura reconhecível de Rebecca Miller.
Rui Pedro Tendinha
Publicado a
Atualizado a
