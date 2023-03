E o Óscar... não foi para o português Ice Merchants

O Óscar de melhor curta-metragem de animação foi para o principal favorito à partida, o filme "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud, que tem J.J. Abrams como um dos produtores e a Apple TV+ a distribuir.

Quanto "Ice Merchants", o terceiro filme de João Gonzalez, que tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido, com um orçamento de cerca de 100 mil euros, fez história ao ser o primeiro filme português a chegar à cerimónia da Academia, cuja 95ª edição decorre esta madrugada.

O filme, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

João Gonzalez assina a realização e a banda sonora do filme e divide a animação, em 2D, com a polaca Ala Nunu.

"Esta nomeação para nós já foi uma vitória enorme", dizia à agência Lusa João Gonzalez, na antecâmara da cerimónia. "Nós, acima de tudo, já estamos felizes por termos chegado até aqui e o mais importante é que, seja qual for o desenlace que saia naquele envelope, vai ser um dia de celebração para a equipa toda", afirmou Gonzalez.

Antes de chegar às nomeações dos Óscares, "Ice Merchants" teve uma estreia premiada em 2022 na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, em França, e já passara por mais de uma centena de festivais de cinema, obtendo mais de 40 prémios.

Para o Óscar de melhor curta-metragem de animação estavam ainda nomeados então "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud, "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.