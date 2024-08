D'ZRT, 4 Taste e Just Girls estão de volta e vão atuar no Passeio Marítimo de Algés

O ano de 2023 foi marcado pelo regresso dos D'ZRT, doze anos depois, com a Encore Tour. Agora as Just Girls e os 4Taste juntam-se a Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira para uma reunião das turmas de 2004/2007 do Colégio da Barra no dia 8 de junho de 2024, no Passeio Marítimo de Algés.