Dos gelatos aos feitiços: o sucesso dos livros de Jenna Evans Welch

Aos 17 anos, Jenna Evans Welch pensou que a história de uma amiga daria um ótimo cenário para um livro. Anos mais tarde, incluiu essa realidade no seu primeiro livro, Amor & Gelato - que já vai na 12ª edição em Portugal.

Amor & Gelato conta a história de Lina, uma rapariga de 16 anos, que viaja até Florença a pedido da sua mãe para conhecer o pai, dono de um cemitério americano. Por lá, descobre o diário da vida da sua mãe em Itália segue as pisadas anteriormente percorridas pela mãe e desenterra um segredo guardado durante anos.

Livro de Romance com 320 páginas da editora Zero a Oito. © Editora Zero a Oito

A norte-americana Jenna Evans Welch inspirou-se na história de uma amiga que vivia num cemitério americano. "Andei no secundário em Itália e tinha uma amiga que vivia num cemitério americano. Ela tinha por hábito levantar-se de manhã e correr entre as campas. Lembro-me de pensar que esse poderia ser um ótimo cenário para um livro", explicou a autora em conversa com o DN.

Amor & Gelato junta mistério com a história da família de Lina e um romance. No entanto, o livro acaba por se focar mais nos laços entre Lina e os seus pais. A autora gosta sempre de colocar nos seus livros o chamado "peixede fora" e este livro não é exceção. "Faço sempre isto de pegar numa pessoa e metê-la numa situação completamente nova. E percebi que fiz isso em todos os meus livros".

Este foi o primeiro da escritora que recebeu a notícia sobre a publicação do mesmo no dia anos do filho, descrevendo-o como o melhor dia da sua vida. "Acabei por ligar a toda a gente nessa noite. Estava muito entusiasmada e o meu filho tinha acabado de fazer 10 anos de idade. É engraçado relembrar isso".

Com o sucesso de vendas do livro, a Netflix fez uma adaptação em 2022. Contudo, a escritora não esteve envolvida no processo. E confessa que teve várias reações ao ver a série, que é muito diferente do seu livro.

Livros no Tik Tok

Como um dos fenómenos atuais de leitura passa pela rede social Tik Tok, o livro da norte-americana não é exceção, a tag #lovegelato tem mais de 1 milhão de visualizações naquela rede social. "Sei que o Tiktok tem sido grande parte do sucesso do livro", admitiu a autora, que apesar de ter conta na rede não a utiliza, "cada vez menos utilizo as redes sociais, assim tenho mais tempo para escrever", explicou.

Para Jenna Evans Welch, escrever é um desafio: "há tantos pedaços e partes que tem de se ligar até ao final do livro. A parte difícil é continuar a confiar que tudo irá resultar no final".

Este ano Jenna Evans Welch lançou outro livro, intitulado de Feitiço para Coisas Perdidas. Uma história sobre magia no mundo contemporâneo.

© Leonardo Negrão / Global Imagens



Durante o seu processo de escrita deste livro, a escritora aprendeu a ler Tarot e até alguns feitiços. Na pandemia, juntava-se com as amigas durante as noites de lua cheia para para aprender mais sobre esoterismo. "Achei tão divertido que precisei escrever sobre o assunto e não descarto a possibilidade de voltar a fazê-lo".

O Tarot tornou-se assim parte do processo criativo da autora antes de começar a escrever. "As cartas são todas sobre simbolismo, são como um espelho onde se consegue ver a nossa mente refletido nas cartas", acrescentou.

Feitiço para Coisas Perdidas conta a história da Willow que vai com mãe para a cidade de Salem, no estado norte-americano do Massachusetts. É em Salem que conhece Mason, que acabou de ser colocado numa família de acolhimento e procura pela sua mãe biológica. Juntos descobrem os segredos da família de Willow, uma família de bruxas.

Livro de Romance com 336 página da editora Zero a Oito © Editora Zero a Oito

Jenna Evans Welch considera que Willow foi a personagem mais complexa e difícil de escrever dos seus livros. "Demorou-me um bocado a perceber a sua voz e as suas motivações. Já o Mason foi muito fácil. Foi o mais fácil que já escrevi", afirmou.

Apesar de neste momento estar a aproveitar para tirar umas férias, a autora está a pensar num próximo livro. "Esstou considerar escrever uma saga sobre mulheres que estão a viajar no estrangeiro", revelou a escritora.