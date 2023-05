Domingo na Moita: Quando o sonho comanda a vida!

A vida é feita de sonhos que dão rumo à existência humana, que permitem que quando as coisas não correm tão bem se siga em frente e, quando correm bem demais, não permitem um deslumbramento que possa desviar do caminho. Quando o sonho comanda a vida há um objetivo traçado e, por mais voltas que a vida possa dar, está sempre esse objetivo no pensamento que permite sempre reencontrar o caminho rumo ao sonho.

A corrida que se realizou domingo na Moita do Ribatejo foi o conjugar de vários sonhos: o sonho de um empresário que conseguiu montar um cartel que certamente muitos pensariam ser impossível; o sonho de duas máximas figuras do toureio que, após 25 anos de alternativa, continuam a dar a cara dentro de praça em busca do triunfo; o sonho de um ganadero, que durante quatro anos sonhou no campo com as investidas dos seus toiros; o sonho de dois dos mais importantes grupos de forcados do país com a atuação que viriam a realizar; e o sonho da aficion que esgotou por completo a lotação da Daniel do Nascimento com ganas de ver triunfar todos os intervenientes no espetáculo, mostrando a força da tauromaquia.

E mais um sonho se concretizou, o sonho de um homem que sempre sonhou ser figura do toureio. Começou a procurar o seu sonho no toureio apeado, tirou a alternativa de matador de toiros, mas como o seu sonho maior era ser cavaleiro tauromáquico, trocou o traje de luces pela casaca e tricórnio e começou a sua caminhada rumo à alternativa. A Daniel do Nascimento foi o palco deste importante acontecimento e Paco Velásquez recebeu a alternativa de cavaleiro tauromáquico das mãos de Rui Fernandes, com o testemunho do rejoneador luso-espanhol Diego Ventura.

Paco Velásquez abriu praça com uma lide com um significado especial e que lhe ficará para sempre na memória, a da sua alternativa. Dobrou-se bem com o toiro de saída, tentando templar-lhe a investida e colocou dois compridos com correção. Em curtos, andou bem, destacando-se pela positiva o segundo e quarto curtos, este último com o toiro a rematar com a cara por alto. Terminou a função com um bom ferro de palmo. Na sua segunda lide, a última da corrida, esteve correto na ferragem comprida. Em curtos, deixou bons ferros de praça a praça com batida ao piton contrário, acrescendo o mérito por o toiro responder pronto à ferragem. Trocou de montada e deixou dois ferros a quiebro, destacando-se o primeiro, mais cingido. Terminou a lide deixando um par de bandarilhas bastante aplaudido pelo público.

Rui Fernandes atuou na Moita pela primeira vez em Portugal na presente temporada. Na sua primeira lide, depois de deixar com regularidade a ferragem comprida, partiu para uma grande lide que chegou com força às bancadas. Deixou um primeiro curto de nota elevadíssima que deu o mote para o que estaria por vir. Uma série de grandes ferros, com destaque para a brega ladeada, templando as investidas nobres e enclassadas do toiro Passanha. Rematou a ferragem com cingidas piruetas. Grande lide de Rui Fernandes! No seu segundo, um toiro mais complicado, deu a volta ao oponente e realizou uma lide que se pode dizer positiva. Depois de dois corretos compridos, deixou um bom primeiro ferro curto, a sesgo. Bom também foi o quarto curto. O toiro veio a menos e Rui Fernandes teve de porfiar para deixar o último curto, com o toiro a tardar em arrancar para os ferros.

Diego Ventura, rejoneador luso-espanhol que há quatro anos não toureava em Portugal, regressou à Moita depois de na passada ter aberto pela 18ª vez a Porta Grande da Monumental de Las Ventas. Lidou em primeiro lugar um toiro que não lhe facilitou a vida. Diego Ventura esteve correto com ele, deixando a ferragem curta com valor, destacando-se o bom quarto curto. No final, reconhecendo que não triunfou, não deu volta ao ruedo. No quinto da ordem a conversa foi outra. Recebeu muito bem o toiro montando o Joselito e cravou dois bons ferros compridos. Iniciou a fase de curtos ladeando e templando a investida do toiro, com recortes por dentro que chegaram com força ao público. De praça a praça, deixou um primeiro curto com batida ao piton contrário extraordinário. Já com o público consigo, deixou mais três curtos de igual nível, pisando no limite montando o Fabuloso. Trocou de montada e montando o Bronce deixou um ferro com o cavalo sem cabeçada, levando o toiro colado à barriga do cavalo. Enorme triunfo de Diego Ventura no seu regresso a Portugal! No final, o público pediu com muita força a segunda volta ao ruedo.

No capítulo das jaquetas de ramagens atuaram os forcados Amadores de Alcochete e do Aposento da Moita, numa tarde bastante positiva para ambas as formações.

Pelos Amadores de Alcochete pegaram João Dinis e Manuel Pinto que consumaram com bastante mérito ao primeiro intento. Fechou a atuação dos Amadores de Alcochete João Henriques que consumou ao segundo intento.

Pelo Aposento da Moita, abriu a tarde o cabo Leonardo Mathias que consumou uma grande pega ao primeiro intento. João Freitas e André Silva consumaram também com enorme mérito, ambos à primeira tentativa.

Lidou-se nesta tarde um curro de toiros da Ganadaria Passanha, que foi no geral nobre e teve mobilidade, faltando transmissão. O primeiro foi a menos. O segundo teve mobilidade, humilhou e colaborou bastante. O terceiro foi mais parado e algo escasso de forças. O quarto serviu, faltando-lhe disponibilidade. Foi a menos. Bom foi o quinto, com muita mobilidade e a meter muito bem a cara. O sexto perseguiu bem a montada, arrancando com alegria para os ferros. No final o ganadero foi premiado com uma aplaudida volta à arena.

No início do espetáculo foi guardado um minuto de silêncio em memória de Aníbal Pinto, antigo forcado do GFA Alcochete e João Perdigão, aficionado de Vila Franca de Xira.

Síntese da Corrida

Praça de Toiros Daniel do Nascimento (Moita), 28 de maio de 2023: Lotação Esgotada

Diretor da Corrida: Fábio Costa

Médico veterinário: Dr. Carlos Santos

Cornetim: José Henriques

Ganadaria: Passanha. Lote no geral nobre e com teve mobilidade, faltando transmissão. Ganadeiro deu volta no sexto toiro.



Cavaleiros: Rui Fernandes (Volta e Volta); Diego Ventura (Volta); Paco Velasquez, que tomou a alternativa (Volta e Volta)

Forcados: Amadores de Alcochete: João Dinis (volta), Manuel Pinto (volta) e João Henriques (volta).

Amadores do Aposento da Moita: Leonardo Mathias (volta), João Freitas (volta) e André Silva (volta).

*As voltas à arena no final das lides são concedidas pelo diretor de corrida como prémio à qualidade da performance artística dos intervenientes ou pela bravura do toiro.