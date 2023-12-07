Doja Cat é a nova confirmação do Rock in Rio

A cantora norte-americana Doja Cat estreia-se em Portugal como a nova confirmação do Rock in Rio para o dia 23 de junho, último dia do festival. A estrela pop junta-se a Camila Cabello no palco Mundo, anuncia a organização do festival..Doja Cat conta com mais de 20 mil milhões de streams em todo o mundo e é conhecida por sucessos como o Say So, Streets e Woman. ."Ter a Doja Cat no nosso lineup na primeira vez que a artista atua em Portugal é um privilégio. Já foram vários os artistas que escolheram o palco do Rock in Rio para a sua estreia em Portugal. Vão ser quatro dias de muita alegria para recarregar a energia de todos os que vão passar pela Cidade do Rock", diz a Vice-presidente do evento, Roberta Medina..O festival vai realizar-se nos 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024 com uma nova localização no Parque Tejo Lisboa para celebrar a sua 10ª edição.