Digressão de Zé Ibarra pela Europa passa por Portugal

Zé Ibarra, compositor, pianista e cantautor brasileiro tem conquistado elogios do público e de grandes nomes da música brasileira. Em junho a sua digressão passa por Portugal, começando no dia 7 em Ovar, na Escola das Artes e Ofícios. No dia seguinte segue para o Salão Brasil, em Coimbra. Nestas duas datas, Zé Ibarra atua a solo.

A passagem de Zé Ibarra pelo país continua com os músicos que o acompanharão. A 10 de junho marca presença em Castelo Branco, no Cineteatro Avenida, e a 15 de junho sobe ao palco do B.Leza, em Lisboa.

Dois dias depois, o músico estará presente no Festival Rádio Faneca, em Ílhavo, terminando a sua digressão a 18 de junho, no Porto, com um concerto no Novo Salão Ático, no Coliseu Porto Ageas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de vários prémios ganhos e do sucesso dos projetos em que esteve envolvido, Zé Ibarra prepara-se para lançar o projeto "Marquês 256", com oito músicas gravadas apenas com voz e violão nas escadas do prédio onde mora a sua avó.

"É um rito de passagem. Registei as canções que já cantava há algum tempo e precisava dar um destino a elas", conta o músico. O projeto será lançado em breve, preparando o terreno para o seu primeiro álbum de estúdio.