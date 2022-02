Dia da Tauromaquia traz cultura portuguesa à Moita

Depois de um arranque de temporada que, como manda a tradição, encheu Mourão, nas margens do Alqueva, com a Feira Taurina em honra de Nossa Senhora das Candeias, nos primeiros dias do mês, fevereiro segue com a Tauromaquia a marcar o calendário da época, que vai prolongar-se até dia 1 de novembro.

E já no próximo dia 26, há festa para celebrar esta arte bem portuguesa, com o Dia da Tauromaquia a celebrar-se na Praça de Toiros da Moita com um programa cheio para toda a família. Depois de um 2021 fortemente marcado pela pandemia, mas ainda assim com o número de touradas a crescer em relação a 2020, passando de 48 para 121, e mais público a acorrer às praças do país - 182 600 espectadores em 2021, duplicando o número do ano anterior -, a esperança no setor é que 2022 marque o inicio do regresso à normalidade. "O setor tauromáquico foi muito resiliente, organizou-se para resistir ao impacto do covid e agora quer voltar a trabalhar em normalidade, gerando riqueza e emprego", defende Helder Milheiro, secretário-geral da Protoiro.

Nesta que é já a terceira edição do Dia da Tauromaquia, há um programa recheado de iniciativas para toda a família, aficionada ou não. "O objetivo deste evento, organizado pela PróToiro, através da marca Touradas, é dar a conhecer esta cultura tão importante para o país", explica a organização.

Segundo adianta Helder Milheiro, a praça vai apresentar-se decorada para homenagear os toureiros e forcados portugueses e o evento vai contar, além de "um Festival Taurino de luxo, com demonstrações de forcados, de toureio a cavalo e a pé, e exibição de Recortadores, da presença de várias áreas culturais, que vão do fado, ao cante alentejano e equitação à portuguesa ao flamenco, à pintura, às sevilhanas, aos pasodobles, ao teatro infantil, às artes e ofícios taurinos", havendo ainda tempo para um colóquio.

O Dia da Tauromaquia arranca na noite de sexta para sábado, com uma Warm-Up Party Dia da Tauromaquia / Noches Tinto Verano no Kais Club, na Moita, e no dia seguinte a praça abre portas às 10.00. Durante todo o dia, até às 16.00, "estarão disponíveis em permanência o Batismo Equestre, a presença dos artesãos das Artes e Ofícios Taurinos, Jogos Infantis, Teatro e Pinturas Faciais, a Exposição Pintura Taurina por Duarte Silva e Jorge Alexandre e os Expositores".

Para os mais pequenos também há atividades, que vão desde jogos com o "Mané", a mascote da marca Touradas, a uma praça insuflável, tourinhas, capotes e muletas para brincarem e duas sessões do teatrinho 'As Touradas explicadas às crianças'.

O momento alto do dia 26 será mesmo o Festival Taurino, com um cartel misto de luxo que contará com os cavaleiros Ana Batista, João Moura Jr, João Ribeiro Telles, João Salgueiro da Costa, o matador português João Silva "Juanito" e o novilheiro praticante Filipe Martinho. "Pegam os forcados de Montemor e Aposento da Moita, perante toiros da ganadarias Vinhas, Murteira Grave (a pé), Passanha, Eng.° Jorge de Carvalho (a pé), Varela Crujo e Romão Tenório."

Os bilhetes estão à venda online, aqui.