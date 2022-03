Vinaccia trabalhou com comunidades pobres de Florianópolis, no Brasil.



Na tarde de 11 de Setembro de 2001, o designer italiano Giulio Vinaccia estava reunido com os executivos de uma conhecida marca de acessórios de marroquinaria, com o objetivo de discutir que tom de vermelho deveria ter um dos artigos estrela da nova coleção - Burgundy? Magenta? Sangue de boi? Colaborador assíduo de marcas associadas ao melhor do italian lifestyle como a Ferrari, Moschino, Piaggio ou Borsalino, Vinaccia estava habituado a longas brainstorms para discutir pormenores como o fecho de uma carteira de senhora ou os manípulos das portas dum automóvel. Mas naquela tarde, à saída da reunião, Vinaccia constatou que o mundo dera uma guinada tão súbita como brutal, com o atentado às Torres Gémeas, em Nova Iorque. E sentiu-se um pouco absurdo, como conta agora ao DN: "Pensei que não podia continuar assim, a trabalhar para a elite que pode comprar aquela mala ou aquele automóvel. É um público que não excede 1% da população mundial. Então e os outros 99%? Teremos de os deixar com produtos horríveis?"

Giulio Vinaccia esteve em Portugal na semana passada, para assinalar o Dia do Design Italiano, neste caso, em colaboração com a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, que, bem a propósito, se prepara para lançar uma pós-graduação em Design para o Impacto Social, que ele coordenará. Junto dos alunos da Escola, de manhã, e à tarde, numa conferência livre intitulada, "Design para o Impacto Social - O caso italiano", Vinaccia falou da sua experiência como consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial, mas sobretudo dos projetos que tem vindo a desenvolver em países como o Brasil, Moçambique, Sri Lanka, Marrocos, Líbano ou Jordânia, neste caso junto de mulheres refugiadas, fugidas aos horrores da guerra na Síria. Um trabalho que já lhe valeu prémios como o World Green Design (em 2015) e o Compasso d"Oro (em 2016)..