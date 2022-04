"Desenhos de Intervenção" celebra 25 de Abril no Passevite

Trinta cartoons mostram a visão de André Carrilho sobre a xenofobia, racismo, conflitos armados, ecologia, refugiados, fake news e feminismo e, ao mesmo tempo, celebram o 25 de Abril de 1974. A exposição "Desenhos de Intervenção"foi inaugurada ontem e está disponível na Galeria Passevite, em Lisboa, até 14 de maio.

O ilustrador, com vários trabalhos publicados no DN, tem vários trabalhos premiados, entre eles, uma imagem sobre o vírus ébola, que recebeu o Prémio do World Press Cartoon, em 2015.

Esta exposição é também uma oportunidade de celebrar o 25 de Abril, podendo-se adquirir na galeria uma camisola com uma imagem da revolução. Para quem quiser recordar o trabalho do artista, todas as ilustrações estão à venda no local, numa versão impressa.