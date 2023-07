Depeche Mode estão de volta a Portugal em março de 2024

Os Depeche Mode regressam no próximo ano a Portugal. Vão atuar no palco do Altice Arena, em Lisboa, a 19 de março, num concerto que se insere na digressão Memento Mori, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

A banda britânica vai trazer as músicas que fazem parte do Memento Mori, o 15º álbum de estúdio, editado no passado mês de março, cujo pirmeio single foi "Ghosts Again".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após concertos na Europa, México, Canadá e Estados Unidos, os Depeche Mode anunciaram 29 novas datas europeias da digressão Memento Mori, nas quais se inclui o regresso a Portugal em março do próximo ano.

As novas datas da digressão da banda de Dave Gahan e Martin Core começam a 22 de janeiro de 2024, na O2 Arena, em Londres, e terminam a 5 de abril na Lanxess Arena, em Colónia, Alemanha.

"Com mais de dois milhões de bilhetes já vendidos, a Memento Mori Tour de 110 datas está a caminho de ser uma das maiores digressões dos Depeche Mode até à data, bem como uma das maiores digressões mundiais de 2023", refere, em comunicado, a promotora Everything is New sobre a banda responsável pelos êxitos como Personal Jesus, Just can´t get Enought e Enjoy the Silence.

Os bilhetes vão ser colocados à venda a partir desta sexta-feira e variam entre os 55 e os 90 euros.