Um ator de peso para personagens de peso. Ninguém está a chamar Denis Ménochet de gordo, é antes um elogio. Tudo é robusto nele: o seu talento, o seu rosto, o seu corpo. É ele próprio quem defende que o seu corpo grande é um trunfo. Nesta altura, é um dos nomes no cinema francês mais em voga. Na quinta-feira passada chegou aos cinemas nacionais com Peter von Kant, de François Ozon, onde tem recebido as melhores críticas da sua carreira, mas em breve vai deslumbrar ainda mais com As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, thriller galego que fez furor no Festival de Cannes. É o ator do momento.

No corpo deste Peter, realizador de cinema que é uma sombra biográfica de Rainer Werner Fassbinder, é explosivo de emoções. Chora, grita, ama e embebeda-se como um homem criança-mimada. É um interpretação sulfurosa, recusando a caricatura mas convocando um humor perigoso. E é também uma exposição física de coragem, sobretudo na coreografia de cenas de intimidade. Mas Denis não tem medo, vai com tudo, tal como acontecia em Graças a Deus, também de Ozon e em Custódia Partilhada, de Xavier Legrand, onde sustentava uma figura paterna dos infernos.