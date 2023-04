De todas as idades é feito o público dos D'ZRT

O grupo D'ZRT marcou várias gerações. Na plateia do seu concerto de sábado podia-se encontrar desde adultos a adolescentes ansiosos para voltar a ver a boyband portuguesa.

O casal Bruno Viegas e Ana Rute Gomes, ambos de 40 anos e com altas expectativas, estão na primeira fila e querem voltar a reviver momentos do passado com o grupo. "Apesar de na altura ter 20 e tal anos, quero voltar a reviver estes anos", disse Ana Rute Gomes.

Já Laura Lourenço, de 16 anos, e Gabriela Moreira, de 15 anos, vieram com o padrinho para o concerto. As duas vieram de Aveiro para Lisboa de propósito para ver os D'ZRT. Apesar de não terem nascido quando passou na TVI a segunda temporada dos Morangos Com Açúcar - aquela em que nasceram os D'ZRT -, viram a telenovela juvenil alguns anos depois. "Voltamos a ver quando tínhamos 7 e 8 anos. Vimos muito os Morangos com Açúcar e era uma banda de que gostávamos muito".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Rita Chantre / Global Imagens

Mais atrás na plateia estavam Ana Silva, de 23 anos, Carolina Paula, de 22 anos, Maria Silva, de 22 anos, e Ana Filipa, de 26 anos. O grupo de amigas esteve na fila desde as 6h30 da manhã à espera para ver os D'ZRT. "As expectativas estão muito altas. Sempre nos acompanharam a infância toda e estamos a esperar tudo. Queremos recordar memórias antigas", disseram.

© Rita Chantre / Global Imagens

Este domingo, os D"ZRT voltam ao Altice Arena para mais um concerto da Encore Tour, que durará até 21 maio.