O rosto de Penélope Cruz será o primeiro a ocupar o grande ecrã do Cinema São Jorge esta noite, na sessão de abertura com o filme L"Immensità - Por Amor, de Emanuele Crialese. A Festa do Cinema Italiano começa, assim, sob o signo de uma das grandes atrizes do cinema europeu, que aqui interpreta uma mãe em vertigem interior na Roma dos anos 1970. Crialese filma-a com uma espécie de devoção pela sua luminosidade maternal: Cruz veste a pele de uma mulher que se sente desligada da realidade dos adultos, e dos tradicionais modelos familiares, encontrando na relação com os três filhos menores um refúgio, um espaço de liberdade e um modo de ver o mundo que, do alto da sua solidão, lhe permite ser sensível à natureza da filha pré-adolescente, que se identifica como rapaz. É um retrato de época feito através das linhas mais íntimas, e será tema de conversa com o realizador, presente na sessão.

A Festa arranca em Lisboa, onde fica até dia 6 de abril - entre as salas do São Jorge, UCI El Corte Inglés e Cinemateca -, chegando depois a mais de 20 cidades portuguesas, com uma programação que, nas palavras do diretor artístico Stefano Savio, procura concentrar "as riquezas culturais e artísticas do presente e do passado que esta terra [Itália] conserva em grande quantidade e variedade."