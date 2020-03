De Bergman a Star Wars: morreu o ator Max Von Sydow

O ator sueco Max Von Sydow, que participou em mais de 100 filmes e séries de televisão, morreu este domingo aos 90 anos. O ator tornou-se inicialmente conhecido pela sua colaboração com Ingmar Bergman, com quem começou por fazer teatro e depois cinema, tendo feito onze filmes com ele, incluindo O Sétimo Selo (1959) - ficou famosa a cena em que jogava xadrez com a Morte - e Morangos Silvestres (1957).

Von Sydow, que acompanhou Bergman desde o início e o viu tornar-se um grande realizador, diria sobre mestre: "É banal dizer que ele era um génio. Não posso exprimir o quanto lhe devo e o significado que ele teve na minha carreira. Eram pequenas produções, low budget, pouca gente. Muita disciplina e pontualidade, a equipa unida em prol de uma história".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois, Max Von Sydow prosseguiu com uma bem sucedida carreira internacional, entrando em, por exemplo, O Exorcista de William Firedkin (1973), onde interpretou o papel do padre e foi nomeado para um Globo de Ouro.

Vimo-lo, por exemplo, em Dune de David Lynch (1984) e Ana e as Suas Irmãs, de Woody Allen (1986). Em 1988, com Pelle, O Conquistador, de Bille Ausgut, esteve nomeado para o Óscar de Melhor Ator.

Nesse ano realizou o seu único filme. "Porque sou um ator", explicou aos jornalistas quando esteve em Portugal em 2008 para participar no festival Fantasporto. "Foi uma boa experiência mas leva muito tempo a trabalhar um argumento, arranjar dinheiro, planear e fazer tudo... Não é coisa para mim, sou muito preguiçoso", acrescentou.

Questionado sobre a recorrência de assumir papéis de vilão, negou ser uma preferência: "O ator representa, não é. Não tem de amar a personagem, apenas de a aguentar. E o interesse de uma personagem não depende de ser boa ou má. Eu fui ator estrangeiro em muitos filmes, portanto é natural que me tenham dado vários papéis de vilão. Mesmo sem eu querer, era sempre o bloody swedish".

Foi o vilão de Relatório Minoritário, de Steven Spielberg (2002). Mais recentemente, pudemos vê-lo em filmes como Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, de Stephen Daldry (2011), que valeu a nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário, e Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força, de J.J. Abrams. Também participou na sexta temporada da série Guerra dos Tronos onde interpretou a personagem Corvo de Três Olhos.