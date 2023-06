De-Aging: trabalho de ator, trabalho digital

Não", vamo-nos sempre lembrar desta nega de Kathleen Kennedy, a habitual produtora de Spielberg no Festival de Cannes quando alguém, durante a conferência de imprensa, lhe perguntava se este Indiana Jones e O Marcador do Destino poderia originar mais aventura de Indiana Jones com Harrison Ford mais jovem, conforme o vemos no começo do filme com o recurso a essa nova "praga" chamada de-aging, que através de efeitos visuais consegue rejuvenescer o rosto dos atores.

Há quem diga que é um milagre, este fã acérrimo dos anteriores filmes desta saga diz que é um logro e festeja esta resposta deste ícone de Hollywood. Kathleen Kennedy tem a cabeça no local certo. Se agora se usou esta discutível técnica de efeitos visuais a partir de pontos nos rostos dos atores, era para que personagens nos anos 1960 pudessem nos anos 1940 terem menos rugas - fazia sentido. O problema é que quando vemos Mads Mikkelsen ou Harrison Ford com menos umas décadas não acreditamos. Acreditávamos mais quando Robert De Niro em O Irlandês, de Martin Scorsese, rejuvenescia digitalmente em algumas das cenas. A técnica não terá evoluído depois disso? James Mangold, o realizador deste novo Indiano Jones não terá feito os trabalhos de casa certos? Ou será que os avanços técnicos pura e simplesmente ainda não terão chegados aqui....? A sensação com que se fica é que estamos a ver bonecos ou simulacros de um jogo de computador, em especial nos momentos mais desmiolados dessa sequência do comboio.

Joaquim de Almeida, o ator português, também já foi vítima do de-aging neste novo Velocidade Furiosa X, de Louis Leterrier, tudo isto para ficar mais novo dez anos. Ou seja, o de-aging a ser ferramenta de um "vale tudo" para flashbacks. O mesmo de-aging que Andy Muchietti não recorreu para rejuvenescer George Clooney e Michael Keaton, os seus Batman e de The Flash...A pergunta que fica no ar é se esta técnica vai acabar com o labor dos artistas de maquilhagem? Não tenham dúvidas que para envelhecer o digital também vai chegar...

