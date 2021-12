Pelo menos 31 mortos na pior tragédia com migrantes no Canal da Mancha

A primeira página de Notas Sobre Um Naufrágio é tão impressiva como chocante, em que se relata como os robalos voltaram a aparecer aquando dos naufrágios dos imigrantes junto à ilha de Lampedusa - devido ao novo alimento que lhes é oferecido -, o que obriga o leitor a ler esta obra. Davide Enia concorda com a violência deste início e confessa que foram mesmo as primeiras linhas que escreveu para o romance e que colocar esta situação logo no início do livro era fundamental e a que não podia escapar: "Queria que o leitor soubesse de imediato sobre que história iria ter em mãos". Na segunda página faz outra confissão, agora pela boca de um dos personagens: "Não sou de esquerda, aliás, diria que sou precisamente contrário". Quem está a falar é o mergulhador que recupera os corpos afundados: "Tive um encontro muito intenso com ele e acabámos por ficar amigos."