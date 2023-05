David Carreira: "Tenho muita música nova, diferente do que fiz antes, é como se fosse um novo David"

Como descreve este novo álbum?

O álbum está dividido em duas partes: sete músicas que já tinham sido editadas como o Anda Comigo e o BabyBoo e algumas com o Kevinho, e com a Giula Be. Músicas que foram saindo nos últimos três anos. E há quatro novas músicas. Uma delas é o primeiro single Tu e Eu um dueto com o cantor Dilsinho, outra é Vou Tentar com a cantora Yasmine, a terceira é uma música com o Deejay Télio e a quarta, a solo, chama-se Puerto Rico.

Qual o objetivo, ou objetivos, deste novo trabalho?

Sobretudo ser diferente e que não tivesse o mesmo som do anterior. Acabou, de forma inconsciente, por ser o álbum mais internacional que já fiz. E também aquele que tem mais duetos.

Disse numa entrevista que "é um álbum cheio de amigos e grandes artistas". Como foi a construção do disco e a escolha destes artistas?

Existiram várias fases na construção do disco. Umas músicas foram feitas num estúdio, outras na reunião que organizei com 15 compositores de todo o mundo. Estivemos todos numa casa durante 10 dias a trabalhar. Compositores e produtores que trabalham com a brasileira Anitta, um compositor, que trabalhou com os BTS, que é aquela banda sul-coreana, de k-pop, e também compositores do Chris Brown ainda outros compositores portugueses com quem trabalho. Dessa reunião surgiram várias músicas, algumas que estão neste novo álbum e outras que ficaram guardadas para usar no futuro. Ainda escrevi outra em casa, na altura em que o meu filho estava para nascer. E uma delas foi a Carol [Carolina Carvalho, a companheira] que me ajudou a escrever.

Qual?

Puerto Rico. Gravei-a em casa para estar mais próximo da Carol durante a fase da gravidez. Depois tentei regravar no estúdio as vozes finais, mas não estava a soar igual. Acabei por gravar as vozes que fiz em casa no quarto com menos equipamento e com menos condições, mas ficaram melhor.

E agora é voltar à estrada com vários concertos.

Sim, já começou em fevereiro e as novas músicas estão no alinhamento da turné. É ótimo. Foi sempre aquilo que eu gostei de fazer, sentir a energia da malta, ver quais as músicas que preferem... neste momento temos já 35 datas marcadas e em breve vamos anunciar outras e importantes.

E como lida com a saudade?

Tenho uma música que escrevi que se chama Saudade, que ainda não saiu, porque a ideia é não lançar tudo num único álbum. Mas como é que eu lido com a saudade? Lidando. Tem de se lidar. E aproveitar para ir buscar essa inspiração para escrever músicas, que é a minha forma de me expressar.

Essa música é sobre as saudades da sua irmã?

Por mais que eu queira falar, faço música para exprimir os meus sentimentos, mas sobretudo para os tentar fazer chegar a outras pessoas. Tento contar um momento da minha vida e que as pessoas se possam rever nelas, não pode ser um momento só meu. Mas vão ter que esperar até ao próximo álbum para poder ouvir essa música.

Foi pai há pouco tempo, já escreveu alguma canção para o seu filho?

Já tenho um início de uma música. Estou com 11 anos de carreira, quase 12, daqui a poucos meses, e oito álbuns lançados. De dois em dois anos ia lançando um álbum novo, e quem me acompanha habituou-se a esse ritmo. Mas tive mesmo de parar um pouco para viver, porque às vezes não tens tempo para viver o suficiente para poder escrever, para poder contar... Tive a necessidade de viver normalmente, poder sair com amigos, namorar, ter um filho, ultrapassar momentos mais difíceis. Por isso prometi aos fãs que este é só o primeiro álbum que vou lançar este ano. E por isso a música que fiz para o meu filho ainda vai sair este ano.

Foi fácil desligar durante esse tempo?

Foi obrigatório, mas não foi uma coisa pensada, foi algo necessário. Fui desligando em 2020 com a pandemia, comecei a estar menos presente nas redes sociais. O ano passado afastei-me mais ainda. O difícil agora é voltar porque acabo por não ter tanto tempo para fazer as coisas normais, mas volto com mais energia porque já tenho muita coisa para contar. Tenho muita música nova, completamente diferente do que eu fiz no passado, portanto é como se fosse um novo David.

Recentemente partilhou o número de telefone nas redes sociais, porquê?

Já o tinha feito há uns anos em 2018. Depois deste afastamento quero sentir a reação dos fãs diretamente, quero sentir o que eles estão a achar das músicas. Recebi mil chamadas de uma vez. Sou eu a atender as chamadas e a falar com eles e muitas vezes digo datas de atuações que vou fazer e que ainda não são conhecidas. Por exemplo, neste novo álbum tenho oito pistas do que vai acontecer no futuro. Uma delas é a data do lançamento de um videoclip, outra é a data de um concerto muito importante, etc. Dentro do Spotify também quando se ouve uma música há sempre um pequeno vídeo onde estão lá algumas dessas pistas. O objetivo é que seja mais do que um álbum e que o possam descobrir por camadas.

Que objetivos para o futuro próximo?

Voltar a pisar o Altice Arena, em breve. E gostava de entrar nos Morangos Com Açúcar na próxima temporada. Espero que os Morangos venham a fazer mais temporadas. E aí vou bater à porta da TVI a dizer quero entrar nos Morangos. Ou seja, Morangos, Altice, este álbum, e a continuação da turné.

O que diria ao David que entrou nos Morangos com Açúcar?

Tanta coisa que lhe diria... mas nem sei se ele iria acreditar em metade. Se lhe dissesse: vais lançar oito álbuns de 2010 a 2023, ele não iria acreditar. Se eu lhe dissesse que iria ser cantor ele também não iria acreditar... Os Morangos para mim foram uma porta aberta para tudo e por isso é que continuo a ter muito carinho e que várias vezes digo que quero entrar nos Morangos. Não vai acontecer agora nesta temporada, mas numa próxima temporada, aí quero entrar.

