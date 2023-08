Da Comporta para o mundo, recados sobre gentes e paisagem

E se, de repente, a Comporta fosse notícia, mas não por causa da construção de mais um empreendimento de luxo? Ou da inauguração de mais um restaurante muito, muito caro? Desconcertar-nos com uma notícia assim, em contra ciclo, é a aposta da Terra Foundation, associação cultural que será apresentada aos locais e ao mundo, na aldeia do Carvalhal, já este sábado, 12. O que se pretende, no entanto, ultrapassa a circunstância agradável de uma festa de Verão, já que o objetivo é dar a conhecer um "trabalho de integração cultural, social e ambiental, que alerte, através de vários meios, artísticos e culturais, para as consequências dos impactos ambientais e sociais, ao mesmo tempo que valoriza todo um território, suas gentes e saberes."

Quem o diz ao DN é Guta Moura Guedes, cofundadora e rosto da Terra Foundation (em "dueto" com o empresário especialista em sustentabilidade social e ambiental, João José Raimundo). A ideia foi crescendo, ainda na "paz" imposta pela pandemia, conta-nos Guta, quando "a consciência do ativo único que é a Comporta me despertou a necessidade de intervir social e culturalmente". Quando fala de Comporta, frisa que está a falar "de uma área com uma extensão de 60 kms, de Tróia a Sines, com um ecossistema único, composto por águas doces, dunas e arrozais, muito próximo do mar." A tais particularidades naturais há que somar "todo um conjunto de tradições, que passam pela cozinha e gastronomia, mas também pelo património edificado. Há aqui uma arquitetura típica, que usava os recursos naturais, que não se pode perder".

Em torno desta ideia foram-se reunindo designers, artistas de várias disciplinas e investigadores com perfis igualmente diversos, já que, como sublinha Guta Moura Guedes, "a transversalidade é uma das mais-valias deste projeto". Uma das prioridades da Terra Foundation, a par da coesão territorial, é a valorização das comunidades. É assim que se compreende o Projeto Fazer Bem, iniciativa vocacionada para o empoderamento das mulheres através do design e do artesanato. Foram selecionadas mulheres residentes no concelho de Grândola que trabalharam com alguns dos maiores designers mundiais, como o suíço Yves Béhar, para criarem peças únicas de artesanato. De referir que Yves Behár é um dos mais premiados eco designers do mundo, sendo o único designer a ter recebido dois prémios Index Awards.

Mas esta não foi apenas uma experiência para mais tarde recordar, já que, graças a ela, estas mulheres, que estavam em situação de fragilidade social e económica, conseguiram encontrar um novo emprego. No futuro, esta vertente da Terra Foundation pretende funcionar como um centro criativo e social permanente dedicado à capacitação das mulheres através do design e do artesanato, a partir da aldeia de Carvalhal.

As criações das participantes no primeiro atelier "Fazer Bem" serão exibidas na Comporta e no Carvalhal, tendo sido o processo criativo registado pela fotógrafa Renate Graf, que estará também em exibição, e compilado num livro. Este será vendido em 69 países e as receitas das vendas servirão para continuar a apoiar o projeto.

A segunda vertente das atividades da Terra Foundation põe em relação o estado de alerta vermelho para as alterações climáticas com a intervenção cultural e artística. E assim surge a Comporta Estação Meteorológica, que funcionará em colaboração recíproca com uma estação-irmã instalada na Universidade de Miami. E porquê Miami, do outro lado do Atlântico? Guta Moura Guedes explica: "Porque existem muitas semelhanças entre os dois ecossistemas naturais e a própria história da região dos Everglades, área pantanosa na Flórida, e da Comporta."

Neste local, à beira dos arrozais do Carvalhal, bem rodeado por centenas de ninhos de cegonha, a Terra Foundation passará a promover residências artísticas, com espaços dedicados a acolher criadores de várias artistas, proporcionando condições de espaço, tempo e ambiente favoráveis ao processo criativo. Tudo culmina com a produção dos "boletins meteorológicos", criações musicais e escrita de poesia, num jogo dinâmico entre o som, o ritmo e a palavra para alertar as comunidades para o impacto devastador das alterações climáticas.

O projeto, que conta com a colaboração do Centro Europeu de Música, terá também com uma instalação artística da autoria do designer Fernando Brízio, que terá a seu cargo a projeção de um pavilhão temporário para a Estação Meteorológica da Comporta. Recorda-se que Brizio será o curador principal do Porto Design Biennale, e tem no currículo a responsabilidade pelas instalações artísticas e exposições para entidades como a Nike, Fábrica Bordallo Pinheiro ou o Museu de Serralves. Nesta estação meteorológica da Comporta, o objetivo foi privilegiar a sustentabilidade e adaptabilidade do espaço construído de forma a fundir-se na perfeição com as dunas e a vegetação características da paisagem.

O primeiro "boletim meteorológico", que será emitido já amanhã, é a exposição do fotógrafo angolano (há muito radicado em Portugal) Rafael de Oliveira. Com o título "O Dia Abre os meus Olhos", a mostra resulta da primeira residência artística aqui realizada (iniciada em outubro do ano passado). A direção artística está a cargo do designer industrial José Cabaço. Outras se seguirão, conhecendo-se já os nomes de próximos residentes: Manuel Morgado a.k.a Lunn, Ricardo Moreira a.k.a Kidnov, Hélder Sousa a.k.a L Ali, Francisco Santos a.k.a xtinto, bem como Vasco Gato e Rui Gato.

Como sublinha Guta Moura Guedes, estes são apenas alguns dos artistas, de diferentes gerações e proveniências, que têm vindo a participar na fase de arranque da Terra Foundation. Mas há que acrescentar Cristina Massena, artista e arquiteta, cofundadora da associação, o arquiteto Carrilho da Graça, com a instalação The Stone Bench, localizada na Comporta (parte de uma instalação urbana com várias peças a serem instaladas em vários locais do país entre maio último e final de 2026), Renate Graf, fotografa austríaca, um dos membros fundadores da Terra Foundation e responsável pelo registo fotográfico do projeto Fazer Bem, Selma Uamusse, cantora moçambicana, participante nas residências artísticas, José Pedro Croft, artista visual, participante no projeto Fazer Bem, Susana António, social designer e ativista, ou Susana Moreira Marques, jornalista, autora do livro que registou a experiência das mulheres artesãs e daqueles que com elas trabalharam.

Uma terceira etapa deste projeto, a concretizar a partir de outubro, centrar-se-a no usufruto da paisagem e, como diz Guta Moura Guedes, convidará "as pessoas a mobilidade sustentável, que é como quem diz aos passeios sem pressa, a pé ou de bicicleta. É um trabalho sistemático que temos de fazer com as populações, no sentido de as sensibilizar para viver o território de modo alternativo ao que temos feito nas últimas décadas."

Nesta fase dos trabalhos, a mentora da Terra Foundation alimenta-se de sinais de impacto que a iniciativa já está a criar: "O espaço para trabalho das mulheres artesãs, no Carvalhal, foi concedido pela Câmara Municipal de Grândola, por unanimidade. Este facto sensibiliza-me muito", diz. Outro, muito expressivo, vem das instituições de mais de 69 países que, de uma forma ou de outra, já interpelaram a nova associação para estabelecer parcerias, diálogos ou simplesmente replicar experiências. "Este tipo de projetos tem essa capacidade: Pode ser replicado em qualquer parte do país ou do mundo. Assim se juntem vontades "

Guta Moura Guedes alimenta-se destes sinais, mas não só. Quando nos deixa, depois de nos mostrar como uma duna consolidada pode ser um bom palco, vai encontrar-se com uma habitante do Carvalhal que lhe há-de ditar uma receita ancestral, daquelas que importa não deixar perder. E com esta, virão outras vizinhas e outras receitas porque nenhuma comunidade subsiste sem memória.