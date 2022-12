Da BD ao cinema: a Comic Con despede-se com um "até para o ano"

"Foram quatro dias com muitos conteúdos, muita programação, num período difícil onde a cidade de Lisboa estava com diversos problemas meteorológicos e era indicado às pessoas para não sair de casa." Foi assim que, em conversa com o DN, Paulo Rocha Cardoso, CEO da Comic Con, fez um balanço positivo da oitava edição do evento.

Domingo marcou o encerramento da Comic Con Portugal. Foram quatro dias de banda desenhada, cosplay e cinema com convidados nacionais e internacionais.

A maior dificuldade sentida pela organização foi o mau tempo vivido nesses dias. "Tentámos adaptar-nos, falar com a proteção civil. Os períodos mais complicados foram na quarta e durante a noite com chuva muito intensa. O que nos obrigava a reagir em determinadas áreas para garantir a proteção de todas as pessoas", explica o CEO.

Alguns dos momentos altos desta edição foram a antestreia da série Reginald The Vampire, com vinda a Lisboa do ator principal Jacob Batalon, a presença de Sean Maguire, da série Era Uma Vez, e o painel de Zachary Levi, protagonista de Shazam, com muita interação do público. No domingo, foi anunciado o filme da série portuguesa Pôr-do-Sol que irá estrear em 2023.

Nas ativações de marca, na Sala Tejo, havia sempre fila na banca da Cine Mundo, onde os visitantes podiam fazer um vídeo 360 em slow motion, ficando numa plataforma com uma câmara em redor. No final, era possível ganhar um cone de pipocas e criar uma frase para ganhar bilhetes duplos para antestreias de vários filmes.

"Como temos um vídeo de 360º, que está agora na moda, acaba por atrair muitas pessoas. Depois há a possibilidade de ganhar bilhetes para ir ao cinema para ver antestreias, que também chama muitas pessoas para aqui", disse Cláudio Rodrigues, um dos responsáveis da banca, que esteve pela primeira vez na Comic Con.

Dos quatros dias, o sábado foi o que trouxe mais gente à banca. "Começámos a trabalhar às 10.00 e quando demos por nós já eram 18.00, porque não paramos de trabalhar. Foi sempre a marchar."

No Geek Market, Isabel Moura está na banca da loja de merchandising Aniplay. Acompanhou a Comic Con desde a sua primeira edição em 2013. Mas em relação aos anos anteriores nota menos poder de compra. "Acho que é um problema daquilo que estamos a viver e desta guerra que está a afetar o mundo inteiro". Por exemplo no evento de dois dias em maio conseguiram vender mais do que nestes quatro dias da Comic Con.

Para Isabel Moura, os expositores ficaram um pouco prejudicados por o espaço estar muito disperso. No entanto, considera que o evento evoluiu muito. "Há mais diversidade de conteúdo, mas acho que é preciso contratar pessoas que estejam mais focadas nas áreas. A especialização está um bocadinho em falta", disse.

As convenções e cosplays eram um hobby antigo de Isabel "numa altura em que se fazia não para ganhar prémios ou ganhar fama." "Era giro fazer um desfile de cosplay, ganhar e receber um rebuçado." Isto levou-a a ir a mais convenções como voluntária. "Percebi que tinha algum jeito para marketing, então, acabei por iniciar um pequeno negócio em 2013 e hoje estou aqui na Comic Con."

Raquel Canas vestida de Childe, personagem do jogo Genshin Impact, e Filipe Silva vestido de Corvo Attano da série Dishonored, um cosplay feito à mão, saiam do Geek Market. Estiveram no evento durante o fim de semana. Para os dois, a Comic Con deste ano foi melhor do que a do ano anterior. "No ano passado o espaço estava um bocado restrito. Em termos de evento e organização pareceu-me um bocadinho mais organizado", disse Filipe Silva.

Um espaço que os dois destacam é a área de cosplay. "No ano passado era um canto, onde não dava para se mexer para lado nenhum. Este ano há mais espaço."

Raquel e Filipe vieram sobretudo para ver o concurso de cosplay. No sábado não tiveram muito tempo para ver o recinto. "Dávamos dois passos e pediam-nos para tirar uma fotografia", contam.

A cosplayer passou pela Comic Con quando esta era no Passeio Marítimo de Algés e sente maior diferença no espaço. "Por exemplo, a Fnac tinha dois andares. Acho que ficou um bocado mais pequeno, quando veio para aqui. Sinto que a quantidade de gente que passava por Algés era maior", referiu.

Raquel Canas faz cosplay desde 2015. "Nesse ano ofereceram-me um cosplay para ir a uma convenção e na altura recusei. Arrependi-me imenso, por isso, decidi fazer no ano a seguir", relembra.

Já Filipe começou em 2016, mas sempre o quis fazer, especialmente armaduras. "Foi a Raquel que me arrastou para isto".

A Comic Con volta para o ano. A organização começou já a preparar a nona edição da convenção. "Estamos sempre a preparar a edição seguinte. O nosso trabalho é perceber onde podemos melhorar e como podemos aumentar a perspetiva dos nossos visitantes, aprendendo com a experiência atual".

