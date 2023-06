"D. Manuel II queria manter este património em Portugal e acessível aos portugueses"

A Fundação Casa de Bragança celebra 90 anos, estão previstas algumas atividades especiais?

Estão pensadas uma série de pequenas iniciativas. Apesar dos seus 90 anos, a Fundação começou há pouco tempo a trabalhar o tema da comunicação e achamos que é uma boa altura para melhorarmos o nosso site, tornando-o mais apelativo, com menos e melhores conteúdos, mais explicativo - para afirmar os objetivos estratégicos e imagem institucional da Fundação, para dar a conhecer da melhor forma o nosso património, cultural e natural, e divulgar os nossos principais eventos. Alavancado nos 90 anos, visamos fortalecer a comunicação com o público mas também com as instituições com que nos relacionamos - e são muitas. Queremos rejuvenescer o nosso público. A fundação tem um público muito fiel mas são sempre as mesmas pessoas e temos a ambição de diversificar e alagar este público. Baixar o nível etário de quem nos procura. E isso passa muito pelo conhecimento. Pretendemos também abrir algumas das nossas bases de dados.

Em que áreas?

Na linha dos que eram os interesses do nosso fundador e inspirador, D. Manuel II, e do mandato da Fundação, esta tem uma biblioteca e um arquivo histórico muito importantes. Neste momento estamos a trabalhar o nosso arquivo musical. É um desafio porque a Fundação tem um acervo muito grande mas recursos escassos. Hoje é difícil contratar pessoas para trabalhar estes temas, sobretudo a 180km de Lisboa. Também tendo em conta as preocupações de D. Manuel II, vamos desenvolver o olhar sobre as pessoas. A Fundação tem trabalhadores muito antigos, que estão connosco há 20, 30, 40 anos. Por isso decidimos fazer um conjunto de entrevistas com essas pessoas de forma a registarmos para memória futura os seus testemunhos. Tem a ver com conhecimento histórico. Sentimos que há determinadas artes, ofícios e saberes que não estão a ter uma substituição.

Estão em risco de se perder...

Sim, vão perder-se. Daí a necessidade de fazer com que estas pessoas deixem o seu testemunho.

Mas estava a falar-me dos planos para o futuro...

A Fundação tem cinco castelos - Vila Viçosa, Ourém, Alter do Chão, Portel e Alvito. Estamos a pensar trabalhar os cinco de forma unitária, com conteúdos que os possam interligar ao Paço Ducal de Vila Viçosa, à Casa de Bragança e à Fundação. E com isso fazer com que as pessoas, quando visitam um dos espaços, tenham o contexto global. E possam ficar interessadas em completar as restantes peças do puzzle e visitar os outros espaços - o Paço Ducal, o nosso museu, a nossa biblioteca, o nosso arquivo. Esse era o objetivo na base do testamento de D. Manuel II - manter este património em Portugal e acessível aos portugueses.

Hoje têm muitos estrangeiros a visitar?

Bastantes. Temos visitantes de vários países, nomeadamente Espanha, devido à proximidade com a fronteira. Mas também muitos franceses, que fazem turismo histórico, alemães, etc. Em 2022, graças à comunicação que temos vindo a fazer, também fomos procurados por agências inglesas que trabalham exclusivamente o mercado do turismo histórico e cultural. E que trazem grupos de pessoas.

Sente que o trabalho da Fundação é mal conhecido?

Sim, isso acontece. E sinto que nas escolas se estuda pouco o final do século XIX, início do século XX. Mesmo se quando tratam os temas da Restauração, muitas vezes, fazem uma visita ao Paço Ducal de Vila Viçosa. Mas há muito desconhecimento. Muita gente acha que D. Carlos foi o último rei português, porque D. Manuel II reinou por um período muito curto e numa situação complicada, tendo depois optado pelo exílio em Inglaterra. Mas aí desenvolveu um trabalho muito importante a favor da pátria e isso acho que é um pouco mal estimado.

E para o futuro, o que podemos esperar da Fundação?

Neste momento a Fundação está a fazer um trabalho muito importante de conservação e qualificação do seu património cultural. É um trabalho de longo fôlego que junta técnicos de várias valências, desde arquitetos, engenheiros, historiadores. Também o castelo de Ourém foi todo reabilitado. Foi um investimento bastante grande em que contámos com o apoio da Câmara municipal que nos viabilizou o recurso a fundos comunitários. E agora estamos a começar a reabilitar o castelo de Vila Viçosa, que cada vez atrai mais pessoas. É um trabalho de longo curso. E assim sucessivamente. Inclusive o Paço Ducal que pretendemos qualificar cada vez mais para receber melhor as pessoas, criando espaços de acolhimento que lhes permita usufruir mais do espaço. A Fundação tem três grandes funções. A preservação e divulgação do património histórico, cultural e natural, mas também tem uma atuação muito importante no plano social e educacional. É essencial a capacidade da fundação se manter autossutentável, independente do Estado e de terceiros, para cumprir esses desígnios do seu fundador. E o apoio a instituições de solidariedade social, como a Santa Casa da Misericórdia, a Cruz Vermelha, entre muitas outras. Para isso temos de garantir que a fundação consegue gerir riqueza. E por fim, a parte educacional. Temos uma escola agrícola a funcionar em Vila Viçosa, que funciona bem, mas tem de ser cuidada e acarinhada. E por outro lado temos colaboração com uma série de outras instituições de ensino, do agrupamento de escolas de Vila Viçosa até às principais universidades do país que trabalham nesta área.

