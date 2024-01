"Cuba criou uma cultura artística e literária que é muito maior do que a geografia da ilha"

Em Pessoas Decentes, a personagem principal volta a ser o detetive Mario Conde, e tudo gira em torno de um crime que coincide com a visita de Obama a Havana em 2016. Mas há uma outra história, passada em 1910, na Cuba recém-independente. Leonardo Padura conversou com o DN sobre o livro, a pujança cultural do país, e também sobre a sua liberdade de ser crítico.