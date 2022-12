Crystal: o espetáculo mágico de acrobacias e patinagem no gelo

Crystal, por que é que não estás a jantar? Crystal, estou a falar contigo!" Ao que Crystal responde: "Estou a fazer uma casa com arroz para as ervilhas terem onde dormir." Começa assim o novo espetáculo do Cirque du Soleil.

Depois de passar por França, Alemanha e Espanha, Crystal chegou agora a Portugal. E, até 1 de janeiro, o primeiro e único espetáculo no gelo do Cirque du Soleil vai estar no Altice Arena.

Aqui o espetáculo começa ainda antes do espetáculo: antes da verdadeira história, às 21:00 em ponto, aparecem no gelo patinadores a dançar, brincar e interagir com o público. Crystal segue a história de uma rapariga que acha que não pertence ao mundo onde vive. Ao fugir de casa, encontra um ringue de patinagem e cai no gelo, indo parar a um mundo imaginário. Uma "versão moderna da Alice no País das Maravilhas", como descreve ao DN a patinadora no gelo, Robin Johnstone, a Crystal deste espetáculo.

Antes de a história começar, alguns patinadores entram no gelo e interagem com o público. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Robin Johnstone faz patinagem desde os dois anos e hoje, aos 47, partilha o gelo do espetáculo com o marido, que também faz parte do elenco. Esta é a primeira vez do casal no Cirque du Soleil - um sonho tornado realidade.

"Ouvimos dizer que o Cirque du Soleil ia fazer um espetáculo no gelo. Como todos, tivemos de fazer uma audição. Tivemos de mandar imensos vídeos de espetáculos que fizemos anteriormente. Antes de sermos contratados, mandaram-nos um excerto de música e pediram-nos para o coreografar. É um processo muito interessante", explicou.

Para Robin é essencial dar 120% em todos os espetáculos. "É muito importante que, mesmo que me esteja a sentir um pouco doente, as pessoas não percebam."

Um dos momentos altos do espetáculo surge logo no início - Tempête envolve todos os artistas, acrobatas e patinadores no gelo. Com muito a acontecer, podemos ver truques de patinagem, saltos e acrobacias. "A minha parte favorita é estar no gelo em volta de todos os acrobatas a fazer coisas diferentes. Nós estamos juntos, mas viemos de sítios diferentes e fizemos coisas diferentes."

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Com 28 projetores e um sistema automático que segue os movimentos, o gelo torna-se num quadro com a projeção de imagens, desenhos e paisagens que interagem com os artistas.

A música que acompanha o espetáculo varia entre sons tradicionais de circo e música pop. Crystal inclui música gravada e ao vivo, com uma banda composta por três músicos que tocam oito instrumentos diferentes. Mas durante os espetáculos também se ouvem covers das músicas Chandelier, de Sia, Halo, de Beyoncé, Sinnerman, de Nina Simone, e Beautiful Day, dos U2.

Desafio do gelo e acrobacias

O Cirque du Soleil junta 44 artistas de diferentes ramos. Os acrobatas do elenco tiveram de aprender a patinar no gelo e os patinadores do gelo tiveram de aprender algumas acrobacias.

Esse é o caso de Nick Hutchinson, um dos artistas suporte do Cirque du Soleil Crystal. "Ainda estou a aprender a patinar, mas muito do que faço envolve sapatos especiais para andar no gelo. Todas as acrobacias são feitas com essa característica", explica.

O Cirque du Soleil junta 44 artistas de diferentes ramos. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O gelo não foi um desafio apenas para alguns acrobatas, mas também para a própria produção. "Desde os adereços usados durante o espetáculo às roupas que os artistas usam e sapatos, tudo teve de ser adaptado", explicou a direção artística do espetáculo por e-mail ao DN.

Já no caso de Robin Johnstone foi o contrário: a patinadora teve de aprender algumas acrobacias para o espetáculo. "Muitas coisas que nós fazemos quando patinamos não são permitidas nas competições, por isso aqui temos mais liberdade para fazer truques diferentes."

Por detrás da cortina

Se durante o espetáculo tudo acontece no ringue, é nos bastidores que os artistas treinam e fazem o aquecimento.

"Nos bastidores, temos uma coisa a que chamamos Goodies. Antes de cada cena fazemos coisas engraçadas, cantamos, fazemos apertos de mãos especiais. Temos de o fazer sempre com as mesmas pessoas antes de entrar. É uma coisa engraçada que todos fazemos, mas ninguém sabe", contou Robin Johnstone.

O Cirque du Soleil viaja com 600 peças de roupas, todas feitas à mão e à medida dos artistas. As peças são fabricadas com fechos de abertura fácil para os artistas poderem mudar de roupa o mais rápido possível, sendo que alguns têm literalmente segundos para trocar entre as cenas. Quando chega a uma nova cidade a equipa faz cerca de 40 máquinas de roupa.

O guarda-roupa para este espetáculo do Cirque du Soleil inclui 600 peças de vestuário. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Quanto à maquilhagem, é feita pelos próprios artistas. De início, para aprenderem, os maquilhadores fazem metade da cara e o artista copia o outro lado. "Demorou muito tempo. Primeiro levávamos cerca de duas horas a fazer a maquilhagem e agora fazemos tudo em 40 minutos, uma hora, dependendo do quão rápidos somos", explicou Robin Johnstone.

Nos bastidores, há uma sala dedicada em exclusivo às 40 perucas que fazem parte do espetáculo. Muitas delas ruivas, porque a personagem principal, Crystal, é ruiva. Por serem de cabelo sintético as perucas têm de secar num armário próprio, em vez de se utilizar o secador. A responsável demora cerca de cinco horas a preparar cada peruca.

Cada peruca leva cerca de cinco horas a ser preparada para o espetáculo. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

De cidade para cidade, o Cirque du Soleil viaja com 428 caixas em 21 autocarros. Lá dentro vai tudo, desde adereços e roupas a mesas e computadores. "Leva-nos cerca de 15 horas a montar tudo nos diferentes recintos e precisamos de cerca de seis horas para arrumar tudo. A coreografia que envolve a arrumação é tão elaborada quanto a do espetáculo", explicou o direção artística.

O preço dos bilhetes para este espetáculo varia entre os 40 e 80€.

