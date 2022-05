Crescer na América de Reagan 

Há cineastas que mesmo desinspirados não conseguem fazer mau cinema. James Gray, de filmes como A Imigrante e Viver e Morrer em Little Odessa, é um desses casos, um cineasta americano de origens ucranianas a filmar a sua infância (a moda pode pegar, The Fabelmans é precisamente um crónica acerca da infância de Steven Spielberg assinada pelo próprio) neste menor Armaggedon Time. Uma infância em Queens, em Nova Iorque, marcada pela relação com o avô moribundo, interpretado com uma classe à parte por Anthony Hopkins, e por uma tendência ao desafio às normas, bem como uma vontade indomável de ser artista. Gray, que aqui se chama Graff, é uma criança que vive as fantasias na pele e atrai os sarilhos como uma flor atrai uma abelha. O contexto é o ano de 1980 e a chegada de Reagan ao poder e a ameaça nuclear a pairar (o título remete para uma frase ameaçadora de Ronald Reagan em campanha).

Armageddon Time revela o dom natural de Gray em encenar cenas dramáticas com um vigor melancólico muito particular, por muito que as personagens gritem e barafustem a toda a hora. É um pouco uma imagem de marca e o que torna o filme dolorosamente sentido, aliás como todas as evocações da infância são, esta, ainda assim, bem mais nostálgica do que estamos habituados a ver no subgénero das histórias da passagem à idade adulta que o cinema independente americano nos traz. Mas a menoridade deste filme está no modo como os registos trágicos e auto-confessionais são tratados, caindo-se num tom sentimental desmedido. Num só gesto, Gray mistura de forma atabalhoada retrato de família histérico e uma mensagem de resistência à uniformização.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Walter Hill, o regresso que se celebra

Fora do festival, no Mercado, há boas novas: Dead for a Dollar, de Walter Hill está à venda. O filme com Christoph Waltz e Willem Dafoe está em pós-produção e é o tão esperado regresso do cineasta de Estrada de Fogo. Um dos veteranos do cinema americano "ressuscita" quando não se estava à espera.

E se há filmes que demoraram a sair do radar mediático, Tchaikovsky"s Wife, do russo Kirill Serebrennikov, é um deles. As palavras do seu realizador na conferência de imprensa dão que falar, sobretudo quando defendeu que o seu financiador, Roman Abramovich, é o maior mecenas das artes na Rússia e que, sem ele, era impossível haver cinema de arte e ensaio no seu país. Serebrennikov chegou mesmo a dizer que sabe que Joe Biden está a lutar para que Abramovich seja retirado da lista negra dos oligarcas cancelados pelo Ocidente.

dnot@dn.pt