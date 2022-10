Romain Duris e Bérènice Bejo em Cannes a apresentar Coupez!, filme que teve a honra de abrir o maior festival do mundo.

Cinema dentro do cinema que, afinal, é remake. Mortos, Vivos, Câmara, Ação era uma comédia de culto japonesa que em 2017 fez um exuberante percurso nos festivais de cinema extremo. Agora, Michel Hazanavicius, quis fazer o mesmo filme para uma situação em França. Corte! é sobre uma rodagem de um filme de terror num só take e para ser difundido na internet em direto. O problema é que a rodagem está cheia de sarilhos: há atores desmotivados, técnicos exaustos e falta de meios para efeitos especiais decentes. Mas em nome da arte cinematográfica nunca se pode dizer "corta!" e o espírito de improvisação é a prioridade.

Em Cannes, as opiniões dividiram-se, embora tenha sido um gesto de bravura do festival dar a esta comédia o privilégio de filme de abertura. Uma viragem de mentalidade para alavancar uma comédia que tem quarenta minutos de propósito com mau cinema para depois se transformar noutra coisa. E é também um filme de atores, em especial dos protagonistas: um Romain Duris alucinado e uma Bérènice Bejo a transbordar de fúria.