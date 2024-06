Concurso para ampliação do Museu do Chiado abre até ao fim do mês

Contactada a propósito do ponto da situação do projeto, anunciado em janeiro pelo Ministério da Cultura, e sobre o andamento das obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a responsável mostrou-se satisfeita com o decorrer de uma medida que irá "beneficiar as condições do acervo e exposições, dos funcionários e dos visitantes" do Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do Chiado (MNAC-MC).