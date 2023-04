Concurso de fotografia da Gebalis quer pôr o foco no bairro

No âmbito das comemorações dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento, o concurso de fotografia "Foco no Bairro" pretende promover a coesão social, as relações de vizinhança e a boa apropriação e vivência do território. A participação decorre entre 17 de abril e 12 de maio.

Dinamizada pelo gabinete de Intervenção Local da Horta Nova, a iniciativa da Gebalis dirige-se a todos os que gostem de fotografar e registar momentos únicos. Os trabalhos participantes são submetidos a avaliação do júri, devendo integrar-se nas categorias O que vejo no bairro, Como veem o bairro e Vida no bairro.

O objetivo é divulgar fotografias de bairros geridos pelo gabinete, mostrando a sua população, as suas histórias e o seu dia-a-dia. Além disso, o concurso visa promover a capacidade de observação do meio envolvente, sensibilizando para a perceção das características específicas e para as dinâmicas de cada bairro.

Segundo Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, esta iniciativa "assume-se como uma forma de abrir os bairros municipais aos olhares de toda a população de Lisboa, podendo a fotografia constituir um veículo de consciencialização da população no geral e motivador da mudança social das comunidades que compõem a malha humana e dão vida a estes bairros".

O júri do concurso é composto por um fotógrafo profissional, pela equipa do Gabinete de Intervenção Local da Horta Nova e um elemento do Departamento Marca e Comunicação e Comunicação da Gebalis. Serão premiadas as três melhores fotografias.

Para o dia 24 de junho está agendada uma exposição fotográfica de todos os participantes, que terá lugar no Avenidas, o primeiro espaço do programa Câmara Municipal de Lisboa Um Teatro em Cada Bairro, localizado no bairro de Santos ao Rego.