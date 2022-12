Concerto solidário para celebrar a diferença

Músicos pela Esperança é o nome do concerto solidário, que se realiza na terça-feira, 20 de dezembro, às 21.00, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, e que junta diferentes artistas, vozes, instrumentos, música e dança, para celebrar a diferença. Uma diferença que é trazida também pelos vários artistas, alguns bailarinos, com deficiência intelectual, que vão interagir no palco.

O programa inclui o cantor e compositor Luís Represas, os pianistas Adriano Jordão, Júlio Resende, Tiago Nunes, António Silva, a soprano Dora Rodrigues, a percussionista da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Elizabeth Davis, a maestrina Filipa Palhares e o Coro Juvenil, entre outros. As receitas do concerto revertem, na totalidade, para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa, que este ano celebra 60 anos de existência. Os bilhetes custam 15 euros.