Concerto inédito junta Claude Monet e Ludwig van Beethoven

"Monet Meets Beethoven é um concerto extremamente impactante, que une a poesia visual e musical de dois génios que quebraram paradigmas e que deixaram uma profunda marca no mundo", afirma o Produtor Executivo da Immersivus Gallery, Edoardo Canessa

Desenvolvido pelo ateliê OCubo para a Immersivus Gallery - a primeira galeria de experiências artísticas imersivas em Portugal -, em parceria com a emrpsa Fever , "o concerto une a projeção multimédia a 360º do universo impressionista de Claude Monet na arquitetura do Reservatório à interpretação ao vivo de algumas das mais geniais obras de Ludwig van Beethoven".

Daniela Barraza e André Teixeira (Violinos), Lia Caride (Viola) e Lívia Mendes (Violoncelo), estarão responsáveis pela interpretação, onde tocarão temas como a Sinfonia nº 5, Op. 67 ou a Sonata para Piano nº 8 (Sonata Patética).

Diz ainda que, "A envolvente do Reservatório da Mãe D"Água, com a presença da água, cria o ambiente perfeito para uma viagem totalmente imersiva ao centro da Arte, onde não só as sensações, mas sobretudo a alma a emoção de cada um é tocada, desafiada. Quando Monet e Beethoven se encontram, o resultado é sublime, e transcende em muito a simples soma das partes."

Este concerto surge devido ao espetáculo multimédia Impressive Monet, que já teve mais de 120 mil visitantes, com os preços dos bilhetes entre os 23€ e os 30€.