Concerto de homenagem a Ruy Coelho marcado para junho

O Teatro da Trindade vai receber no próximo dia 7 de junho o concerto "Ruy Coelho: a revelação do compositor-pianista", uma coprodução da Fundação Inatel e do Movimento do Património pela Música Portuguesa.

Faz parte do programa de concertos várias músicas do compositor como "Sonatina" e "Três prelúdios peninsulares", interpretada por Bernardo Santos; "Prelúdio nº 2" e "Bouquet", por Duarte Pereira Martins; "Prelúdio nº 3" e "Promenades Enfantines à Paris", por Philippe Marques, e "Promenades Enfantines à Paris", por Luísa Gonçalves.

Segundo o Rui Ramos-Pinto Coelho, neto de Ruy Coelho, todos os pianistas têm formação clássica consolidada, experiência em prestigiados teatros nacionais e estrangeiros e editaram vários discos.

O preço dos bilhetes para o espetáculo é de 7,50 euros.

No dia 12 de julho vai ser organizada uma exposição na Brotéria, em Lisboa, onde sete artistas plásticos contemporâneos vão apresentar obras inspiradas em Ruy Coelho.

Estas duas iniciativas sobre a vida do compositor tem como objetivo "chamar a atenção para um vasto património musical nacional desconhecido do público e da crítica."