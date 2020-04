Conan Osiris, Ana Moura e mais artistas na festa virtual no Theatro Circo

Musicais de Andrew Lloyd Webber no palco do YouTube

Fazer humor com a epidemia: o novo desafio do "Porta dos Fundos"

Há festa virtual no Theatro Circo

"Os nossos planos alteraram-se, tal como para todos, mas um aniversário não se altera e os aniversários são sempre para se celebrar", explica o teatro no seu site. Assim, além de propor uma visita virtual 360º ao espaço do teatro, a partir das 13.00, na sua página de Instagram, haverá um programa com atuações de mais de 20 artistas, das mais diversas áreas, da literatura à música, passando pelo teatro.

Entre outros, poderemos ouvir a pianista Joana Gama, os cantores Márcia, Cristina Branco, Ana Moura, Rita Redshoes, Selma Uamusse, Pedro Abrunhosa, Conan Osiris, Duarte Valadares, Mara Andrade, Valter Hugo Mãe, Adolfo Luxúria Canibal.