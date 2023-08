Com um pezinho nos seventies

Primeira longa-metragem de Juel Taylor, They Cloned Tyrone é um bom exemplo de como a falta de critério nos destaques das plataformas de streaming - que colocam em pé de igualdade toda a espécie de "conteúdos" - faz com que produções genuinamente criativas se percam na selva do algoritmo. Não a vão encontrar no Top 10 da Netflix, mas será muito provavelmente a ficção mais virtuosa de entre as estreias recentes. Se outra razão não houvesse, o capital dos protagonistas indicia algum interesse. Do oscarizado Jamie Foxx a Teyonah Parris, rosto de Chi-Raq, de Spike Lee, passando por John Boyega, o jovem talento inglês que começou por afirmar-se em Star Wars e depois na Antologia do Pequeno Machado, de Steve McQueen, este thriller que toca agilmente a comédia, o drama e, sobretudo, a ficção científica, apresenta um trio super calibrado.

Mas o verdadeiro motivo que torna recomendável Clonaram o Tyrone é mesmo a perspicácia com que Taylor (também coargumentista) manuseia os géneros cinematográficos, remetendo para a década de 1970, e em particular para o Blaxploitation, como quem celebra o heroísmo imperfeito desses tempos e as suas figuras vestidas a rigor. Aí, as personagens de Jamie Foxx, um chulo de cabelo e roupas vintage, e de Teyonah Parris, uma prostituta que lê os livros da série Nancy Drew para apurar as suas habilidades de investigação, formam como que uma cápsula temporal só através da imagem. Já o traficante interpretado por John Boyega, de aparência mais contemporânea, acaba por ser o motor da ação no bairro afro-americano onde tudo se passa: depois de ser baleado à saída do motel onde foi exigir um pagamento ao dito chulo, esse traficante, Fontaine, volta a acordar na manhã seguinte, sem um único arranhão no corpo e a repetir os gestos exatos do dia anterior.

Podia ser uma variação de O Feitiço do Tempo, sim, mas Clonaram o Tyrone tem muito mais semelhanças com a premissa de Invasion of the Body Snatchers, juntando o seu trio fantástico na descoberta de uma conspiração que implica toda a comunidade negra desse bairro. Nas suas conversas, eles citam Foxy Brown e O Homem Transparente (com Kevin Bacon), veiculando o elogio à cultura pop, mas são absolutamente orgânicos na expressão de vida das suas personagens, sem ficarem presos à inteligência e graça dos diálogos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O que corre menos bem, sem fazer dano, é a parte final. O filme começa a perder energia quando se trata de "resolver" a situação macabra que envolve os protagonistas e o seu contexto - e que mexe com a consciência de uma vida comunitária, laços familiares, etc. -, mas ao ser incapaz de gerar um desfecho satisfatório realça a própria força do seu ponto de partida. Quer dizer, enquanto andamos às voltas com Fontaine e companhia, entre laboratórios secretos e carros misteriosos, a inventividade do argumento e a vibração dos atores explodem no ecrã com uma riqueza visual e sonora que compensa qualquer falta de rasgo no desenlace. Aqui está uma diversão inesperada que transforma o jogo das referências em ação estilosa, sem nunca resvalar para a esperteza superficial.

dnot@dn.pt